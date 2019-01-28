شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التجارة الإلكترونية يعقد إجماعه الأول والان نبدء بالتفاصيل

عقد مجلس التجارة الإلكترونية اليوم اجتماعه الأول ، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص . وقال وزير التجارة ماجد القصبى :سنعمل "بعون الله" على تعزيز تعاملات التجارة الإلكترونية، وتسهيل إجراءاتها وحوكمتها وتحفيزها، بما يتواكب مع تسارع نمو هذا المجال عالميا.



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