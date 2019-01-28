شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يوجه بتفعيل الشراكات لخدمة السجناء والان نبدء بالتفاصيل

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على الخطط الاستراتيجية والبرامج التي تنفذها مديرية السجون ، مقدما سموه الشكر لهم على ما يقدمونه من جهود لخدمة دينهم ووطنهم، ومؤكدا على أهمية تنفيذ المبادرات وتفعيل الشراكات مع كافة الجهات الحكومية والخاصة لخدمة النزيل وتقديم البرامج المفيدة له.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين مدير عام سجون المملكة اللواء محمد الأسمري يرافقه مدير سجون المنطقة الشرقية العقيد عبدالله النفجان وعدد من منسوبي المديرية.

من جانبه قدم اللواء الأسمري شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته السديدة التي ستكون بإذن الله محل الاهتمام.