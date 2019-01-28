شكرا لقرائتكم 98 اتفاقية بقيمة 441.83 مليار ريال تؤكد نجاح برنامج تطوير الصناعة الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - يعكس توقيع 98 اتفاقية في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية بقيمة 441.83 مليار ريال مستوى التقدم الذي أحرزه البرنامج قبل إطلاقه؛ وذلك منذ انعقاد مؤتمر مبادرة الاستثمار حتى الآن.

استقطاب 1.6 مليار ريال

ويسعى البرنامج إلى جذب استثمارات تقدر بـ 1.6 مليار ريال خلال السنوات المقبلة مرتكزًا على استراتيجية قوية لديها مفاتيح الاستثمار الناجح والتي من بينها؛ رأس المال، والتخطيط، وتسهيل الإجراءات، والأنظمة.

التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص

ويمثل التكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى العلامة الفارقة التي تُميز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل.

كما يحقق البرنامج التكامل بين قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، ويمهّد لتطوير صناعات نوعية غير مسبوقة في المملكة.

الجدية في التنفيذ

وسيكون على البرنامج أن يسابق الزمن بتعديل الأنظمة واللوائح وتحفيز القطاعات الصناعية التقليدية، لتحقيق نتائج سريعة وملموسة خلال 90 يوماً ما يعكس مدى الجدية في التنفيذ.

عصر جديد للازدهار الصناعي والاقتصادي

ويمثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عصرًا جديدًا للازدهار الصناعي والاقتصادي في المملكة، فهو يستثمر موقع المملكة الاستراتيجي الفريد كحلقة وصل بين 3 قارات كبرى، ويستثمر القوة العالمية للمملكة في إمدادات الطاقة لتوليد المزيد من الفرص الاستثمارية، والشراكات الوطنية والعالمية بما في ذلك إنشاء صناعات عملاقة ومتطورة، لم تشهدها المملكة من قبل، وذات مردود واعد.

يذكر أنه تم تخصيص 44 مليار ريال لصناعة السيارات في المملكة ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية الذي تم تدشينه اليوم برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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