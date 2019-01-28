بث مباشر.. جلسات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

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جدة - خالد شويل - تتواصل جلسات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية التي انطلقت في الرياض اليوم تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ويمكن متابعة البث المباشر عبر الرابط التالي:

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