شكرا لقرائتكم فيديو وصور.. أمطار جدة تقطع التيار والمدني يستنفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - شهدت محافظة جدة اليوم هطول أمطار غزيرة سبقتها رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة.

وتسببت أمطار جدة في عدد من حالات الاحتجاز حيث استنفرت فرق الدفاع المدني كامل طواقمها للتعامل مع الموقف.

وبعد أمطار جدة باشر مدني خليص احتجاز ثلاثة أشخاص بداخل سيل تم إخراج شخصين من قبل المواطنين قبل وصول فرق الإنقاذ للموقع وتمكنت الفرقة من إنقاذ الشخص الثالث، كما أنقذ مدني الجموم رجلا وزوجته بعد احتجازهما في سيل وادي مدركة.

وتداول المغردون صورًا ومقاطع فيديو تظهر لحظة هطول الأمطار على جدة والتي استمرت لعدة ساعات.

وأهاب الدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر وعدم المجازفة بقطع الأودية وقت جريانها.

كما تسببت أمطار جدة في تأخير إقلاع بعض الرحلات الجوية من مطار الملك عبدالعزيز.

ولفتت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الانتباه، إلى تسبب الحالة المناخية التي تشهدها محافظة جدة، في تأخير إقلاع ووصول بعض الرحلات.

ونبهت إدارة المطار المسافرين إلى ضرورة تواصلهم مع شركات الطيران، للتأكد من مواعيد رحلاتهم في حال طرأ عليها تغيير، ومعرفة مستجدات مواعيد الرحلات في حال طرأ عليها تغيير.

كما أدت الأمطار إلى انقطاع التيار الكهربائي على أحياء بريمان والقوزين والقرينية والأجواد والحرازات والمحاميد وأم السلم، وكذلك مركز حجر بمحافظة رابغ .



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