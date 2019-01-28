شكرا لقرائتكم المبعوث الأممي: التزام الانقلابيين باتفاق الحديدة سيكون نقطة تحول للوضع في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - طالب مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، الميليشيا الانقلابية بالالتزام ببنود اتفاق السويد الذي تم توقيعه الشهر الماضي حول الحديدة.

وقال المبعوث الأممي : سيمثل التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة نقطة تحول للوضع في اليمن وسيكون له تأثير كبير على ديناميكية حل الصراع الدائر في البلاد.

وأضاف عبر تويتر : لقد رأينا الطرفين يظهران إرادة سياسية واضحة، تمثلت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ثم الالتزام به، ما نحتاج إلى رؤيته في الوقت الراهن هو تنفيذ بنود الاتفاق، بشكل كامل وسريع.

ودأبت الميليشيا الانقلابية على خرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ الساعات الأولى لإقراره بل أطلقت النيران على بعثة الأمم المتحدة قبل أيام.

وتابع المسؤول الأممي : التحدي الأكبر هو ألا نخذل الشعب اليمني. ولهذا السبب كانت مشاورات السويد لحظة مهمة. ما حدث في السويد كان رسالة من قادة اليمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الشعب اليمني بأنهم ليسوا منسيين.



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