شكرا لقرائتكم برعاية أمير نجران.. مهرجان الحمضيات ينطلق الأربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - يرعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، الأربعاء القادم، مهرجان الحمضيات والاستثمار الزراعي بالمنطقة، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بنجران، بالتعاون مع فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومشاركة أمانة منطقة نجران وعدد من الجهات الحكومية بالمنطقة، وذلك بمنتزه أبا الرشاش.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس منصور بن علي الشمراني، أن المهرجان الذي يقام سنويًا ويستمر لمدة ثلاثة أيام، يهدف إلى التعريف بأنواع المنتجات الزراعية من الحمضيات بالمنطقة والتسويق لها ودعم المنتجين الزراعيين من خلال تسويق منتجاتهم الزراعية، إضافة إلى تنفيذ العديد من ورش العمل والندوات والمحاضرات الإرشادية التي تساهم في نقل الخبرات والتجارب للمزارعين والمنتجين.



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