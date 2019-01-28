الان تتابع عاجل.. ولي العهد يحضر منتدى تطوير الصناعة الوطنية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كيف تحافظ على مساحة التخزين في هاتفك “فودافون” توقف استخدام معدات “هواوي” في شبكاتها الأساسية مبالغ صادمة.. كم تبلغ رواتب مهندسي البرمجة بشركات التكنولوجيا الكبرى؟ “خلطة الرسائل الإلكترونية” .. فيسبوك يسعى لدمج تطبيقات واتسآب وإنستجرام وماسنجر

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