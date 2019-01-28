الان تتابع احتجاز ثلاثة أشخاص في سيول قرية مسر شمال خليص والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خليص- الخليج 365- حجب العصيمي احتجز ثلاثة أشخاص سعوديين الجنسية، بداخل سيل قرية مسر شمال محافظة خليص نتيجة الأمطار التي ضربت منطقة مكة المكرمة، اليوم الإثنين. وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أنه تم إخراج شخصين من قبل المواطنين قبل وصول فرق الإنقاذ للموقع، مشيرًا إلى أن فرقة الإنقاذ نجحت في إخراج الشخص الثالث، وجميعهم بصحة جيدة.

كانت هذه تفاصيل خبر احتجاز ثلاثة أشخاص في سيول قرية مسر شمال خليص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.