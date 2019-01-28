، محمد الشيخ: تعويض النصر بخمسة ملايين عن نقل مباراته.. شائعة ،

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عين الاتحاد السعودي لكرة القدم الثنائي أحمد الراشد وحمزة إدريس في عضوية مجلس إدارة الاتحاد، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده أعضاء الاتحاد اليوم.
وقال محمد الشيخ المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم إن استقالة ثلاثة أعضاء من اتحاد القدم أمر طبيعي وجاء بسبب ظروفهم الخاصة والعملية، وأشار إلى أن عودة عبدالإله مؤمنة بسبب عمله المميز.
وعن تعويض النصر مالياً بمبلغ 5 ملايين ريال بسبب نقل مباراته من الرياض إلى المجمعة قال: "لم يتم تعويض نادي النصر ونقل المباراة تم وفق شروط الأمن ومعايير الملاعب من مهام لجنة المسابقات".
وأوضح الشيخ أن قرار نقل مباراة النصر مع أحد وتأجيلها يوم واحد صدر من لجنة المسابقات وقال: "استلمت البيان الذي صاغته لجنة المسابقات واستلمت البيان من عضو لجنة المسابقات عبدالمجيد المنصور".
وكشف الشيخ أن لجان الاتحاد مستقلة وكل لجنة تقوم بعملها وقال: "اتحاد القدم لا يدير اللجان واسألوا عادل البطي لماذا لم يكن لديه علم عن قرار لجنة المسابقات".
وأشار بأن عادل البطي يعلم عن صدور القرار ولكن قد يكون لا يعلم عن صدوره من لجنة المسابقات التي يرأسها.
ورفض المتحدث الرسمي للاتحاد الحديث عن قضية احتجاج نادي القادسية على مشاركة لاعب الفتح محمد الفهيد قائلاً : "القضية ما تزال منظورة لدى لجنة الانضباط ولا يحق لي الحديث فيها".
محمد الشيخ: تعويض النصر بخمسة ملايين عن نقل مباراته.. شائعةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-28
عين الاتحاد السعودي لكرة القدم الثنائي أحمد الراشد وحمزة إدريس في عضوية مجلس إدارة الاتحاد، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده أعضاء الاتحاد اليوم.
وقال محمد الشيخ المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم إن استقالة ثلاثة أعضاء من اتحاد القدم أمر طبيعي وجاء بسبب ظروفهم الخاصة والعملية، وأشار إلى أن عودة عبدالإله مؤمنة بسبب عمله المميز.
وعن تعويض النصر مالياً بمبلغ 5 ملايين ريال بسبب نقل مباراته من الرياض إلى المجمعة قال: "لم يتم تعويض نادي النصر ونقل المباراة تم وفق شروط الأمن ومعايير الملاعب من مهام لجنة المسابقات".
وأوضح الشيخ أن قرار نقل مباراة النصر مع أحد وتأجيلها يوم واحد صدر من لجنة المسابقات وقال: "استلمت البيان الذي صاغته لجنة المسابقات واستلمت البيان من عضو لجنة المسابقات عبدالمجيد المنصور".
وكشف الشيخ أن لجان الاتحاد مستقلة وكل لجنة تقوم بعملها وقال: "اتحاد القدم لا يدير اللجان واسألوا عادل البطي لماذا لم يكن لديه علم عن قرار لجنة المسابقات".
وأشار بأن عادل البطي يعلم عن صدور القرار ولكن قد يكون لا يعلم عن صدوره من لجنة المسابقات التي يرأسها.
ورفض المتحدث الرسمي للاتحاد الحديث عن قضية احتجاج نادي القادسية على مشاركة لاعب الفتح محمد الفهيد قائلاً : "القضية ما تزال منظورة لدى لجنة الانضباط ولا يحق لي الحديث فيها".
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
05:39 PM
أكد أن لجان الاتحاد مستقلة ولا تدخل في عملها
عين الاتحاد السعودي لكرة القدم الثنائي أحمد الراشد وحمزة إدريس في عضوية مجلس إدارة الاتحاد، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده أعضاء الاتحاد اليوم.
وقال محمد الشيخ المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم إن استقالة ثلاثة أعضاء من اتحاد القدم أمر طبيعي وجاء بسبب ظروفهم الخاصة والعملية، وأشار إلى أن عودة عبدالإله مؤمنة بسبب عمله المميز.
وعن تعويض النصر مالياً بمبلغ 5 ملايين ريال بسبب نقل مباراته من الرياض إلى المجمعة قال: "لم يتم تعويض نادي النصر ونقل المباراة تم وفق شروط الأمن ومعايير الملاعب من مهام لجنة المسابقات".
وأوضح الشيخ أن قرار نقل مباراة النصر مع أحد وتأجيلها يوم واحد صدر من لجنة المسابقات وقال: "استلمت البيان الذي صاغته لجنة المسابقات واستلمت البيان من عضو لجنة المسابقات عبدالمجيد المنصور".
وكشف الشيخ أن لجان الاتحاد مستقلة وكل لجنة تقوم بعملها وقال: "اتحاد القدم لا يدير اللجان واسألوا عادل البطي لماذا لم يكن لديه علم عن قرار لجنة المسابقات".
وأشار بأن عادل البطي يعلم عن صدور القرار ولكن قد يكون لا يعلم عن صدوره من لجنة المسابقات التي يرأسها.
ورفض المتحدث الرسمي للاتحاد الحديث عن قضية احتجاج نادي القادسية على مشاركة لاعب الفتح محمد الفهيد قائلاً : "القضية ما تزال منظورة لدى لجنة الانضباط ولا يحق لي الحديث فيها".
، محمد الشيخ: تعويض النصر بخمسة ملايين عن نقل مباراته.. شائعة ،
المصدر : الخليج 365
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