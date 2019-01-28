دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الوزير آل الشيخ يطلب من 6 قيادات تعليمية تفسيرًا لتأخُّر صرف الرواتب والعلاوة

بادر وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، بتوجيه مخاطبة رسمية لـ6 قيادات تعليمية في الوزارة، يستفسر فيها عن ملابسات "تأخُّر صرف رواتب شهر يناير الجاري لموظفي الوزارة" و"عدم إنفاذ الأمر السامي الكريم بإعادة صرف العلاوة السنوية، بوضعها وإجراءاتها السابقة اعتبارًا من 1/1/2019- 25/4/1440هـ".

وفيما شدَّد الوزير– وفق المخاطبة الرسمية- على سرعة إحاطته بتفاصيل عملية التأخير، وتضمين الأسباب المتعلقة بالملف في تقرير وافٍ، فقد وجَّه الوزير في وقت سابق بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات الوزارة كافة، على أن تصرف بشكل عاجل جدًّا، مشددًا على أن عملية الصرف ستكون بشكل عاجل جدًا.

وقال، عبر حسابه بتويتر: "انسجامًا مع التوجيهات السامية وعملًا بما يحقّق المصلحة العامة وبغضّ النظر عن أيّ أسبابٍ لم يتم بموجبها صرف العلاوة السنوية للشهر الحالي كاملةً، وجَّهتُ المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة.

وقبل هذا القرار، قال المتحدث الرسمي للوزارة، مبارك العصيمي: إن رواتب الموظفين التي نزلت، الأحد، هي رواتب شهر ربيع الآخر 1440 هـ، وقد تضمنت صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة مع الرواتب؛ نظرًا لأن العلاوة السنوية لهذا العام تبدأ من 1 يناير 2019، قبل تدخُّل الوزير لحسم ملف العلاوة.