، تعرّف على أكثر ما ينساه ركاب الطائرات.. والسبب اللحاق بموعد الرحلة ،

- 1/2
- 2/2
وضع خبراء موقع "أفيزسيل" الروسي المختص بالسياحة والسفر قائمة بأكثر المقتنيات التي ينساها ركاب الرحلات الجوية أثناء وجودهم في المطارات أو أثناء مغادرة الطائرة، وشملت قائمة أكثر المفقودات الشخصية القفازات، وأدوات التجميل والجوالات واللاب توب المحمول وسماعات الرأس.
ووفقًا لقوانين المفقودات في المطارات العالمية تتراوح الفترة التي يمكن للراكب استرجاع أغراضه ومفقوداته تقترب من الثلاثة أشهر، وفي حالة انتهاء الفترة دون السؤال عن المفقودات تحول إلى المؤسسات الاجتماعية.
وذكر العديد من الركاب الذين فقدوا بعض أغراضهم الشخصية أن السبب الأول هو التأخير عن موعد الرحلة أو الجلوس طويلاً في أماكن الطعام بالمطارات ومصاحبة الأسرة، كما ذكر الركاب أن أكثر المواقيت التى ينسون فيها أغراضهم هي الصباح الباكر وفترة المساء.
تعرّف على أكثر ما ينساه ركاب الطائرات.. والسبب اللحاق بموعد الرحلةخالد خليل الخليج 365 2019-01-28
وضع خبراء موقع "أفيزسيل" الروسي المختص بالسياحة والسفر قائمة بأكثر المقتنيات التي ينساها ركاب الرحلات الجوية أثناء وجودهم في المطارات أو أثناء مغادرة الطائرة، وشملت قائمة أكثر المفقودات الشخصية القفازات، وأدوات التجميل والجوالات واللاب توب المحمول وسماعات الرأس.
ووفقًا لقوانين المفقودات في المطارات العالمية تتراوح الفترة التي يمكن للراكب استرجاع أغراضه ومفقوداته تقترب من الثلاثة أشهر، وفي حالة انتهاء الفترة دون السؤال عن المفقودات تحول إلى المؤسسات الاجتماعية.
وذكر العديد من الركاب الذين فقدوا بعض أغراضهم الشخصية أن السبب الأول هو التأخير عن موعد الرحلة أو الجلوس طويلاً في أماكن الطعام بالمطارات ومصاحبة الأسرة، كما ذكر الركاب أن أكثر المواقيت التى ينسون فيها أغراضهم هي الصباح الباكر وفترة المساء.
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
05:31 PM
أجهزة جوال وكمبيوتر وأدوات تجميل
وضع خبراء موقع "أفيزسيل" الروسي المختص بالسياحة والسفر قائمة بأكثر المقتنيات التي ينساها ركاب الرحلات الجوية أثناء وجودهم في المطارات أو أثناء مغادرة الطائرة، وشملت قائمة أكثر المفقودات الشخصية القفازات، وأدوات التجميل والجوالات واللاب توب المحمول وسماعات الرأس.
ووفقًا لقوانين المفقودات في المطارات العالمية تتراوح الفترة التي يمكن للراكب استرجاع أغراضه ومفقوداته تقترب من الثلاثة أشهر، وفي حالة انتهاء الفترة دون السؤال عن المفقودات تحول إلى المؤسسات الاجتماعية.
وذكر العديد من الركاب الذين فقدوا بعض أغراضهم الشخصية أن السبب الأول هو التأخير عن موعد الرحلة أو الجلوس طويلاً في أماكن الطعام بالمطارات ومصاحبة الأسرة، كما ذكر الركاب أن أكثر المواقيت التى ينسون فيها أغراضهم هي الصباح الباكر وفترة المساء.
، تعرّف على أكثر ما ينساه ركاب الطائرات.. والسبب اللحاق بموعد الرحلة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على أكثر ما ينساه ركاب الطائرات.. والسبب اللحاق بموعد الرحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.