محمد بن مسعود - الدمام - "الدفاع المدني" باشر إخماد النيران.. والجهات الأمنية تحقق باشرت فرق الدفاع المدني إخماد حريق اندلع في مركبة متوقفة بحي السلامة، وتولت والجهات الأمنية التحقيق في مسببات الحادث، وقامت الأدلة الجنائية برفع البصمات من موقع الحادث. وقال مالك المركبة لـ"الخليج 365": إن الحريق الذي اندلع لمركبته "جنائي" بسبب تقديمه بلاغاً لجهة خدماتية حول مخالفات في الحي نفسه، مما أوجد أزمة في المواقف مع عدم وجود مكان للحاويات الخاصة بوضع القمامة. وأضاف: فوجئت في الثالثة فجراً باندلاع النيران في مركبتي ووصول فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق. وتابع: تقدمت ببلاغ لدى مركز قسم التنعيم حول حريق مركبتي. في "سلامة مكة".. إحراق سيارة تقدم مالكها ببلاغ عن مخالفات أحمد العبدالله الخليج 365 2019-01-28 باشرت فرق الدفاع المدني إخماد حريق اندلع في مركبة متوقفة بحي السلامة، وتولت والجهات الأمنية التحقيق في مسببات الحادث، وقامت الأدلة الجنائية برفع البصمات من موقع الحادث. وقال مالك المركبة لـ"الخليج 365": إن الحريق الذي اندلع لمركبته "جنائي" بسبب تقديمه بلاغاً لجهة خدماتية حول مخالفات في الحي نفسه، مما أوجد أزمة في المواقف مع عدم وجود مكان للحاويات الخاصة بوضع القمامة. وأضاف: فوجئت في الثالثة فجراً باندلاع النيران في مركبتي ووصول فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق. وتابع: تقدمت ببلاغ لدى مركز قسم التنعيم حول حريق مركبتي. 28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440 05:07 PM "الدفاع المدني" باشر إخماد النيران.. والجهات الأمنية تحقق "الدفاع المدني" باشر إخماد النيران.. والجهات الأمنية تحقق باشرت فرق الدفاع المدني إخماد حريق اندلع في مركبة متوقفة بحي السلامة، وتولت والجهات الأمنية التحقيق في مسببات الحادث، وقامت الأدلة الجنائية برفع البصمات من موقع الحادث. وقال مالك المركبة لـ"الخليج 365": إن الحريق الذي اندلع لمركبته "جنائي" بسبب تقديمه بلاغاً لجهة خدماتية حول مخالفات في الحي نفسه، مما أوجد أزمة في المواقف مع عدم وجود مكان للحاويات الخاصة بوضع القمامة. وأضاف: فوجئت في الثالثة فجراً باندلاع النيران في مركبتي ووصول فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق. وتابع: تقدمت ببلاغ لدى مركز قسم التنعيم حول حريق مركبتي. ، في "سلامة مكة".. إحراق سيارة تقدم مالكها ببلاغ عن مخالفات ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر في "سلامة مكة".. إحراق سيارة تقدم مالكها ببلاغ عن مخالفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.