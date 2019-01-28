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نقلت "رويترز" عن مسؤول ليبي، أن وفداً من الحكومة الليبية المؤقتة في شرق البلاد زار مدينة سبها، اليوم الاثنين، لأول مرة منذ سيطرة قواتها على المدينة الجنوبية.
وأوضح "المسؤول" أن الوفد الذي يضم وزير الداخلية، انتقل جواً إلى قاعدة جوية خارج المدينة، ثم عقد اجتماعاً داخل سبها.
ليبيا.. وفد حكومي يزور سبها للمرة الأولى منذ السيطرة عليهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-28
نقلت "رويترز" عن مسؤول ليبي، أن وفداً من الحكومة الليبية المؤقتة في شرق البلاد زار مدينة سبها، اليوم الاثنين، لأول مرة منذ سيطرة قواتها على المدينة الجنوبية.
وأوضح "المسؤول" أن الوفد الذي يضم وزير الداخلية، انتقل جواً إلى قاعدة جوية خارج المدينة، ثم عقد اجتماعاً داخل سبها.
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
05:11 PM
عقد اجتماعاً داخل المدينة
نقلت "رويترز" عن مسؤول ليبي، أن وفداً من الحكومة الليبية المؤقتة في شرق البلاد زار مدينة سبها، اليوم الاثنين، لأول مرة منذ سيطرة قواتها على المدينة الجنوبية.
وأوضح "المسؤول" أن الوفد الذي يضم وزير الداخلية، انتقل جواً إلى قاعدة جوية خارج المدينة، ثم عقد اجتماعاً داخل سبها.
، ليبيا.. وفد حكومي يزور سبها للمرة الأولى منذ السيطرة عليها ،
المصدر : الخليج 365
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