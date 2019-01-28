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تسبب انقلاب مركبة في سقوطها في مجرى السيل اليوم بجدة، وتعرض سائقها لإصابات متعددة.
وتفصيلاً، تلقى مركز العمليات الموحدة بلاغاً عن سقوط مركبة فجر اليوم داخل مجرى السيل بشارع عبدالله السليمان.
وتمكّن مجموعة من المواطنين من إخراج المصاب بعد استقرار المركبة رأساً على عقب لحين وصول فرق الهلال الأحمر، وتسلّم الحالة التي تعرضت لإصابات متوسطة.
ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بجدة عبدالله أبوزيد لـ"الخليج 365" عن مباشرة فرق الهلال الأحمر بلاغاً عن انقلاب مركبة وسقوطها، وتم إسعاف قائدها ونقله إلى مستشفى شرق جدة.
شاهد.. انحراف وانقلاب يتبعه سقوط مركبة في مجرى السيل بجدةأحمد العبدالله الخليج 365 2019-01-28
تسبب انقلاب مركبة في سقوطها في مجرى السيل اليوم بجدة، وتعرض سائقها لإصابات متعددة.
وتفصيلاً، تلقى مركز العمليات الموحدة بلاغاً عن سقوط مركبة فجر اليوم داخل مجرى السيل بشارع عبدالله السليمان.
وتمكّن مجموعة من المواطنين من إخراج المصاب بعد استقرار المركبة رأساً على عقب لحين وصول فرق الهلال الأحمر، وتسلّم الحالة التي تعرضت لإصابات متوسطة.
ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بجدة عبدالله أبوزيد لـ"الخليج 365" عن مباشرة فرق الهلال الأحمر بلاغاً عن انقلاب مركبة وسقوطها، وتم إسعاف قائدها ونقله إلى مستشفى شرق جدة.
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
04:46 PM
قائدها تعرض لإصابات والهلال الأحمر يباشر
تسبب انقلاب مركبة في سقوطها في مجرى السيل اليوم بجدة، وتعرض سائقها لإصابات متعددة.
وتفصيلاً، تلقى مركز العمليات الموحدة بلاغاً عن سقوط مركبة فجر اليوم داخل مجرى السيل بشارع عبدالله السليمان.
وتمكّن مجموعة من المواطنين من إخراج المصاب بعد استقرار المركبة رأساً على عقب لحين وصول فرق الهلال الأحمر، وتسلّم الحالة التي تعرضت لإصابات متوسطة.
ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بجدة عبدالله أبوزيد لـ"الخليج 365" عن مباشرة فرق الهلال الأحمر بلاغاً عن انقلاب مركبة وسقوطها، وتم إسعاف قائدها ونقله إلى مستشفى شرق جدة.
، شاهد.. انحراف وانقلاب يتبعه سقوط مركبة في مجرى السيل بجدة ،
المصدر : الخليج 365
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