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تسبب هطول الأمطار على مدينة سكاكا في غرق حي المطر، وشارعه الرئيسي، الذي يعد شرياناً مهماً بالمدينة.
وقال مصدر مسؤول في أمانة الجوف لـ"الخليج 365": الحي يعد مجمعاً للسيول؛ لكونه أخفض موقع في سكاكا، ويجمع سيول الأمطار التي تأتي من 6 أحياء تقريباً، وعلى الرغم من وجود تصريف للسيول بالموقع، إلا أنه لا يكفي، ونحن بصدد إنشاء مصرف ينهي تجمع المياه بنسبة 80%.
وكانت عدسة المصور عبدالعزيز الفالح قد رصدت تجمّع مياه الأمطار في حي المطر وغرق الشارع الرئيسي فيه.
غرق حي المطر في سكاكا مجدداً.. ومصدر في الأمانة: ستنتهي الأزمة قريباًمهنا التميمي الخليج 365 2019-01-28
تسبب هطول الأمطار على مدينة سكاكا في غرق حي المطر، وشارعه الرئيسي، الذي يعد شرياناً مهماً بالمدينة.
وقال مصدر مسؤول في أمانة الجوف لـ"الخليج 365": الحي يعد مجمعاً للسيول؛ لكونه أخفض موقع في سكاكا، ويجمع سيول الأمطار التي تأتي من 6 أحياء تقريباً، وعلى الرغم من وجود تصريف للسيول بالموقع، إلا أنه لا يكفي، ونحن بصدد إنشاء مصرف ينهي تجمع المياه بنسبة 80%.
وكانت عدسة المصور عبدالعزيز الفالح قد رصدت تجمّع مياه الأمطار في حي المطر وغرق الشارع الرئيسي فيه.
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
04:46 PM
سيتم إنشاء مصرف ينهي تجمع المياه بنسبة 80%
تسبب هطول الأمطار على مدينة سكاكا في غرق حي المطر، وشارعه الرئيسي، الذي يعد شرياناً مهماً بالمدينة.
وقال مصدر مسؤول في أمانة الجوف لـ"الخليج 365": الحي يعد مجمعاً للسيول؛ لكونه أخفض موقع في سكاكا، ويجمع سيول الأمطار التي تأتي من 6 أحياء تقريباً، وعلى الرغم من وجود تصريف للسيول بالموقع، إلا أنه لا يكفي، ونحن بصدد إنشاء مصرف ينهي تجمع المياه بنسبة 80%.
وكانت عدسة المصور عبدالعزيز الفالح قد رصدت تجمّع مياه الأمطار في حي المطر وغرق الشارع الرئيسي فيه.
، غرق حي المطر في سكاكا مجدداً.. ومصدر في الأمانة: ستنتهي الأزمة قريباً ،
المصدر : الخليج 365
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