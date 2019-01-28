، "غريفيث": تمديد الجداول الزمنية لاتفاق السويد حول الحديدة ،

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أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، تمديد الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاقات السويد حول الحديدة وتبادل الأسرى؛ بسبب "صعوبات على الأرض"، على حد قوله في مقابلة صحافية وزع مكتبه نصّها اليوم (الاثنين).
ووفقاً لـ"فرانس برس"، ذكر "غريفيث" في حديثه لصحيفة "الشرق الوسط"، أن الجنرال الهولندي باتريك كمارت، كبير المراقبين الأمميين في اليمن، سيغادر منصبه.
واعتبر المبعوث الأممي أن "حالة الزخم لا تزال موجودة حتى، وإن استغرق الجدول الزمني المزيد من الوقت في ما يخص اتفاق الحديدة وكذلك اتفاق تبادل الأسرى".
وأشار إلى أن "مثل هذه التغييرات في الجداول الزمنية كانت متوقعة في ضوء أن هذه الجداول الزمنية كانت طموحة بدرجة كبيرة، ونحن نتعامل مع وضع بالغ التعقيد على الأرض".
ووصل "غريفيث" إلى العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين اليوم، بعد أيام من زيارة قام بها إلى الرياض برفقة "كمارت"، حيث التقيا مسؤولين يمنيين.
"غريفيث": تمديد الجداول الزمنية لاتفاق السويد حول الحديدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-28
أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، تمديد الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاقات السويد حول الحديدة وتبادل الأسرى؛ بسبب "صعوبات على الأرض"، على حد قوله في مقابلة صحافية وزع مكتبه نصّها اليوم (الاثنين).
ووفقاً لـ"فرانس برس"، ذكر "غريفيث" في حديثه لصحيفة "الشرق الوسط"، أن الجنرال الهولندي باتريك كمارت، كبير المراقبين الأمميين في اليمن، سيغادر منصبه.
واعتبر المبعوث الأممي أن "حالة الزخم لا تزال موجودة حتى، وإن استغرق الجدول الزمني المزيد من الوقت في ما يخص اتفاق الحديدة وكذلك اتفاق تبادل الأسرى".
وأشار إلى أن "مثل هذه التغييرات في الجداول الزمنية كانت متوقعة في ضوء أن هذه الجداول الزمنية كانت طموحة بدرجة كبيرة، ونحن نتعامل مع وضع بالغ التعقيد على الأرض".
ووصل "غريفيث" إلى العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين اليوم، بعد أيام من زيارة قام بها إلى الرياض برفقة "كمارت"، حيث التقيا مسؤولين يمنيين.
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
04:32 PM
أرجع السبب إلى صعوبات على الأرض
أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، تمديد الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاقات السويد حول الحديدة وتبادل الأسرى؛ بسبب "صعوبات على الأرض"، على حد قوله في مقابلة صحافية وزع مكتبه نصّها اليوم (الاثنين).
ووفقاً لـ"فرانس برس"، ذكر "غريفيث" في حديثه لصحيفة "الشرق الوسط"، أن الجنرال الهولندي باتريك كمارت، كبير المراقبين الأمميين في اليمن، سيغادر منصبه.
واعتبر المبعوث الأممي أن "حالة الزخم لا تزال موجودة حتى، وإن استغرق الجدول الزمني المزيد من الوقت في ما يخص اتفاق الحديدة وكذلك اتفاق تبادل الأسرى".
وأشار إلى أن "مثل هذه التغييرات في الجداول الزمنية كانت متوقعة في ضوء أن هذه الجداول الزمنية كانت طموحة بدرجة كبيرة، ونحن نتعامل مع وضع بالغ التعقيد على الأرض".
ووصل "غريفيث" إلى العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين اليوم، بعد أيام من زيارة قام بها إلى الرياض برفقة "كمارت"، حيث التقيا مسؤولين يمنيين.
، "غريفيث": تمديد الجداول الزمنية لاتفاق السويد حول الحديدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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