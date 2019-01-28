- 1/2
- 2/2
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس, 600 سلة غذائية، تزن 44 طنًا و400 كيلو غرام للنازحين من محافظة الحديدة إلى منطقة جعولة في مديرية دار سعد بمحافظة عدن.
ويستفيد من هذه المساعدات 3600 فرد، وذلك ضمن إجمالي المخصص لنازحي الحديدة والبالغ 15 ألف سلة غذائية.
وتأتي هذه المساعدات ضمن الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 600 سلة غذائية في دار سعد بعدنوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-01-28
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس, 600 سلة غذائية، تزن 44 طنًا و400 كيلو غرام للنازحين من محافظة الحديدة إلى منطقة جعولة في مديرية دار سعد بمحافظة عدن.
ويستفيد من هذه المساعدات 3600 فرد، وذلك ضمن إجمالي المخصص لنازحي الحديدة والبالغ 15 ألف سلة غذائية.
وتأتي هذه المساعدات ضمن الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
04:18 PM
المساعدات تزن 44 طنًا ويستفيد منها 3600 من نازحي "الحديدة"
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس, 600 سلة غذائية، تزن 44 طنًا و400 كيلو غرام للنازحين من محافظة الحديدة إلى منطقة جعولة في مديرية دار سعد بمحافظة عدن.
ويستفيد من هذه المساعدات 3600 فرد، وذلك ضمن إجمالي المخصص لنازحي الحديدة والبالغ 15 ألف سلة غذائية.
وتأتي هذه المساعدات ضمن الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.
، مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 600 سلة غذائية في دار سعد بعدن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 600 سلة غذائية في دار سعد بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.