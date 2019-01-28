محمد بن مسعود - الدمام - استمع لشرح عن أهم نشاطات الإدارة وإنجازاتها قام نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بزيارة تفقدية لمبنى إدارة التعليم الجديد بمحافظة الغاط، وذلك في إطار زيارته الحالية لمحافظة الغاط. وكان في استقباله لدى وصوله، محافظ الغاط منصور بن سعد السديري ومدير التعليم سليمان بن عبدالله الخمشي وعدد من المسؤولين. وفور وصوله، تجول الأمير "محمد" داخل مبنى الإدارة الجديد واستمع لشرح وافٍ قدمه مدير التعليم عن أهم نشاطات الإدارة وإنجازاتها. نائب أمير الرياض يتفقد المبنى الجديد لـ"تعليم الغاط" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-28 قام نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بزيارة تفقدية لمبنى إدارة التعليم الجديد بمحافظة الغاط، وذلك في إطار زيارته الحالية لمحافظة الغاط. وكان في استقباله لدى وصوله، محافظ الغاط منصور بن سعد السديري ومدير التعليم سليمان بن عبدالله الخمشي وعدد من المسؤولين. وفور وصوله، تجول الأمير "محمد" داخل مبنى الإدارة الجديد واستمع لشرح وافٍ قدمه مدير التعليم عن أهم نشاطات الإدارة وإنجازاتها. 28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440 04:10 PM استمع لشرح عن أهم نشاطات الإدارة وإنجازاتها استمع لشرح عن أهم نشاطات الإدارة وإنجازاتها قام نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بزيارة تفقدية لمبنى إدارة التعليم الجديد بمحافظة الغاط، وذلك في إطار زيارته الحالية لمحافظة الغاط. وكان في استقباله لدى وصوله، محافظ الغاط منصور بن سعد السديري ومدير التعليم سليمان بن عبدالله الخمشي وعدد من المسؤولين. وفور وصوله، تجول الأمير "محمد" داخل مبنى الإدارة الجديد واستمع لشرح وافٍ قدمه مدير التعليم عن أهم نشاطات الإدارة وإنجازاتها. ، نائب أمير الرياض يتفقد المبنى الجديد لـ"تعليم الغاط" ،

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