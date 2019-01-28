محمد بن مسعود - الدمام - "خالد الفيصل" ينيب نائبه بإمارة مكة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-28 أناب مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، نائبه الأمير بدر بن سلطان لإمارة المنطقة، خلال فترة تمتعه بإجازته السنوية. 28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440 04:06 PM خلال فترة تمتّعه بإجازته السنوية خلال فترة تمتّعه بإجازته السنوية أناب مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، نائبه الأمير بدر بن سلطان لإمارة المنطقة، خلال فترة تمتعه بإجازته السنوية. ، "خالد الفيصل" ينيب نائبه بإمارة مكة ،

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