، أمير "الشمالية" يستقبل مدير إدارة خدمات المياه بالمنطقة ،

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استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة المهندس عافت بن حمدان الشراري, الذي قدم له تقريرًا عن أعمال الإدارة للعام 2018م.
واستمع الأمير "فيصل"، خلال اللقاء، إلى شرح عن الخدمات التي تقدمها إدارة المياه في المنطقة في مجال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وإيصالها لمنازل المواطنين، وشرح عن المشروعات الجاري تنفيذها وما وصلت إليه من نسبة الإنجاز، وعن المشروعات المستقبلية التي سيتم تنفيذها مستقبلاً.
وشدد أمير منطقة الحدود الشمالية على أهمية متابعة المشروعات وخدمة المواطن الكريم والعمل على توفير كل ما يحتاجه أهالي منطقة الحدود الشمالية من إدارة خدمات المياه وإكمال مشروعات البنى التحتية وشبكات ومحطات المياه.
من جهته, أعرب مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة عن شكره لأمير منطقة الحدود الشمالية على استقباله والاستماع لتوجيهاته، مؤكداً أنها ستكون حافزاً لمضاعفة الجهود والعطاء.
أمير "الشمالية" يستقبل مدير إدارة خدمات المياه بالمنطقةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-28
استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة المهندس عافت بن حمدان الشراري, الذي قدم له تقريرًا عن أعمال الإدارة للعام 2018م.
واستمع الأمير "فيصل"، خلال اللقاء، إلى شرح عن الخدمات التي تقدمها إدارة المياه في المنطقة في مجال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وإيصالها لمنازل المواطنين، وشرح عن المشروعات الجاري تنفيذها وما وصلت إليه من نسبة الإنجاز، وعن المشروعات المستقبلية التي سيتم تنفيذها مستقبلاً.
وشدد أمير منطقة الحدود الشمالية على أهمية متابعة المشروعات وخدمة المواطن الكريم والعمل على توفير كل ما يحتاجه أهالي منطقة الحدود الشمالية من إدارة خدمات المياه وإكمال مشروعات البنى التحتية وشبكات ومحطات المياه.
من جهته, أعرب مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة عن شكره لأمير منطقة الحدود الشمالية على استقباله والاستماع لتوجيهاته، مؤكداً أنها ستكون حافزاً لمضاعفة الجهود والعطاء.
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
04:06 PM
استمع لشرح عن المشروعات الجارية ومعدلات الإنجاز فيها
استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة المهندس عافت بن حمدان الشراري, الذي قدم له تقريرًا عن أعمال الإدارة للعام 2018م.
واستمع الأمير "فيصل"، خلال اللقاء، إلى شرح عن الخدمات التي تقدمها إدارة المياه في المنطقة في مجال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وإيصالها لمنازل المواطنين، وشرح عن المشروعات الجاري تنفيذها وما وصلت إليه من نسبة الإنجاز، وعن المشروعات المستقبلية التي سيتم تنفيذها مستقبلاً.
وشدد أمير منطقة الحدود الشمالية على أهمية متابعة المشروعات وخدمة المواطن الكريم والعمل على توفير كل ما يحتاجه أهالي منطقة الحدود الشمالية من إدارة خدمات المياه وإكمال مشروعات البنى التحتية وشبكات ومحطات المياه.
من جهته, أعرب مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة عن شكره لأمير منطقة الحدود الشمالية على استقباله والاستماع لتوجيهاته، مؤكداً أنها ستكون حافزاً لمضاعفة الجهود والعطاء.
، أمير "الشمالية" يستقبل مدير إدارة خدمات المياه بالمنطقة ،
المصدر : الخليج 365
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