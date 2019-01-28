برئاسة السعودية: الاجتماع الرابع لأعمال اللجنة العربية

باشرت اللجنة العربية الخاصة بمواجهة المخططات الاسرائيلية في القارة الافريقية، اليوم الاثنين، أعمالها بعد اجتماعها الرابع برئاسة السعودية وبحضور السفير سعيد أبو علي على مستوى المندوبين الدائمين.

وقال السفير أبو علي في تصريح صحفي له :" إن اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 8172 الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 12/9/2017، عقدت اليوم، لمناقشة تفعيل عمل اللجنة، واجتماعاتها الدورية ولمتابعة مواجهة التمدد الإسرائيلي في القارة الأفريقية على ضوء مستجدات وتطورات العلاقات الإسرائيلية الأفريقية بما في ذلك استئناف العلاقات الإسرائيلية_التشادية مؤخراً، ومناقشة آليات تعزيز التنسيق والمتابعة في تنفيذ خطة العمل المعتمدة والقرارات التي تتخذها اللجنة الوزارية على مستوى إدارات افريقيا في وزرات الخارجية العربية، واتخاذ التوصيات اللازمة بهذا الشأن.

وأضاف أبو علي إن الاجتماع يأتي في إطار مواصلة اللجنة للمهام الموكلة إليها، وفي نطاق الدعم العربي للقضية الفلسطينية، والرفض لكل المحاولات الإسرائيلية لاستهداف القضية الفلسطينية والعلاقات العربية الأفريقية، والتحذير من تبعات وتداعيات تلك المخططات والمحاولات على حساب المبادئ، والقيم وعلى حساب المصالح والتاريخ المشترك للعرب والأفارقة، بحسب ما رد على الوكالة الرسمية.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: سفير دولة فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح، والسفير المناوب بالجامعة العربية مهند العكلوك، والمستشار جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة .