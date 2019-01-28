لجنة الحالات المناخية تطلق اسم «جابرة» على الأجواء الممطرة الحالية

أعلنت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة بالمملكة، اليوم الاثنين، إطلاق اسم «جابرة» على الأجواء المناخية الممطرة التي تتعرض لها بعض مناطق المملكة، منذ يوم السبت الماضي حتى غدٍ الثلاثاء. ودعت اللجنة - في بيان مقتضب لها - أن ينفع الله عز وجل بهذه الأمطار البلاد والعباد.

وتشهد المملكة حالةً من التقلبات الجوية، يستمر فيها هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة، مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وصدرت الكثير من التحذيرات عبر جهات متخصصة بشأن حالة الطقس؛ حيث نبّهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم، من بعض المخاطر التي قد تصاحب التقلبات المناخية المتوقع استمرارها على المنطقة، وفقًا للتوقعات المناخية التي تصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في المملكة.

ودعت المديرية - في بيان أصدرته اليوم – الجميع، من مواطنين ومقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم المجازفة بالأرواح والممتلكات، مع أهمية الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب؛ لما تشكله من خطر على الإنسان والممتلكات، كما شدّدت على أهمية اتباع الإرشادات والتحذيرات، التي ينشرها الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام وحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم التهاون مطلقًا في اتباعها.

وصرَّح المتحدث الإعلامي باسم «مدني القصيم»، العقيد إبراهيم أبا الخيل أنّ الدفاع المدني بالمنطقة يعمل على متابعة هذه التغيرات المناخية، كما يعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط المَيْدَانِيَّة لمواجهة كل المخاطر، مؤكدًا أنّ هذا الأمر يتم من خلال التنسيق مع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة في هذا الشأن.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، حذّرت قوات أمن الطرق، قائدي السيارات، من انتشار الغبار الكثيف في منطقة الرياض، ما يؤثر على مدى الرؤية الأفقية، وذكر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض (..) يُرجى أخذ الحِيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا للغبار الكثيف الذي تشهده معظم الطرق بالمنطقة، والذي يحدّ من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع».