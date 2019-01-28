«الغذاء والدواء» تنشئ مكتبًا جديدًا للتيقظ الدوائي

وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الاثنين، مذكرة تعاون مع مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة؛ لإنشاء مكتب فرعي للتيقظ الدوائي بالمدينة يكون متصلًا بشكل مباشر مع المركز الوطني للتيقظ بالهيئة.

ووقّع عن الهيئة- حسب بيانٍ نشرته عبر موقعها الإلكتروني- نائب رئيسها التنفيذي لقطاع الدواء الدكتور عادل الهرف، مع المدير العام التنفيذي لـ"المدينة" الدكتور عبدالله غباشي.

ويتولى المكتب رصد الأعراض الجانبية للأدوية المتوقعة وغير المتوقعة، الخطيرة وغير الخطيرة، وإرسالها إلى المركز الوطني للتيقظ، إضافة إلى رفع المستوى التوعوي لمنسوبي المدينة الطبية عبر إقامة المحاضرات والأنشطة العلمية.

ويهدف المركز كذلك إلى تفعيل دور الممارسين الصحيين، ورفع مستوى العمل التكاملي مع المؤسسات الصحية لتحسين سلامة استخدام المستحضرات الدوائية في مرحلة ما بعد التسويق.