«مدني القصيم» يحذّر من تقلبات جوية.. وأمن الطرق: غبار كثيف بالرياض

حذَّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم، من بعض المخاطر التي قد تصاحب التقلبات المناخية المتوقع استمرارها على المنطقة، وفقًا للتوقعات المناخية التي تصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في المملكة.

ودعت المديرية - في بيان أصدرته اليوم الإثنين – الجميع، من مواطنين ومقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم المجازفة بالأرواح والممتلكات، مع أهمية الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب؛ لما تشكله من خطر على الإنسان والممتلكات.

كما شدّدت على أهمية اتباع الإرشادات والتحذيرات، التي ينشرها الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام وحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم التهاون مطلقًا في اتباعها.

من جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي باسم «مدني القصيم»، العقيد إبراهيم أبا الخيل، أنّ الدفاع المدني بالمنطقة يعمل على متابعة هذه التغيرات المناخية، كما يعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط المَيْدَانِيَّة لمواجهة كل المخاطر، مؤكدًا أنّ هذا الأمر يتم من خلال التنسيق مع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة في هذا الشأن.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، قد أصدرت تقريرًا لطقس، اليوم الإثنين، توقعت فيه استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، وذلك على مناطق «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، والأجزاء الساحلية من المدينة المنورة».

بدورها، تشهد منطقة الرياض- وفق تنبيهٍ صدر عن الهيئة- استمرارًا في نشاط الأتربة السطحية، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ما يقود إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً، في الخرج والدوادمي وعفيف والمجمعة وشقراء والزلفي والأجزاء المجاورة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، حذّرت قوات أمن الطرق، قائدي السيارات، من انتشار الغبار الكثيف في منطقة الرياض، ما يؤثر على مدى الرؤية الأفقية، وذكر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض (..) يُرجى أخذ الحِيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا للغبار الكثيف الذي تشهده معظم الطرق بالمنطقة، والذي يحدّ من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع».