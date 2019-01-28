بالصور.. إغلاق جراحة الأطفال بتخصصي الطائف.. وتدشين عناية مركزة بالمجمع

أطلق مدير مُجَمَّعْ الملك فيصل الطبي بالطائف، مبارك اليامي، تشغيل وحدة العناية المركزة للأطفال بالمُجَمَّعْ، بعد تجهيزها بأحدث الأجهزة، وتخصيص إجراء العمليات للأطفال بالمُجَمَّعْ بعد أن كانت تحتاج للنقل لمستشفى الأطفال.

وأشار المتحدث الرسمي لصحة الطائف، عبدالهادي الربيعي، إلى أن قرار إطلاق وحدة العناية المركزة، جاء بسبب ما يُصاحب نقل حالات الأطفال بعد العمليات الجراحية من مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ومستشفى الملك فيصل إلى العناية المركزة بمستشفى الأطفال، وبُعد المسافة، فضلًا عن عدم توافر عناية مركزة متخصصة في المستشفيات الرئيسية جراحيًا.

وأضاف الربيعي، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة مساعد مدير الشؤون الصحية العلاجي، الدكتورة لمياء الزبيدي، لمعالجة الوضع وإيجاد الحلول المناسبة لسلامة نقل الأطفال بعد العمليات الجراحية في المُجَمَّعْ والمستشفى التخصصي لعناية متخصصة بمستشفى الأطفال دون أضرار، أو تأخير قد ينعكس على سلامة الطفل.

ورفعت اللجنة توصياتها لمدير صحة الطائف بالحاجة؛ لتخصيص جراحة الأطفال بمُجَمَّعْ الملك فيصل، مع تأمين عناية مركزة متخصصة لهذا العمر، ووقف جراحة الأطفال بمستشفى الملك عبدالعزيز، وهو ما تم وبشكل عاجل.

وقد بدأ استقبال أولى الحالات دون الحاجة للتحويل لمستشفى الأطفال؛ حيث تم استقبال حالتين، إحداهما تبلغ تسعة أشهر، وقد تعرضت لحادث سير وإصابة بليغة بالرأس، وتمكَّن طاقم جراحة المخ واﻷعصاب من التعامل معها باحترافية، وأُدخلت غرفة العمليات وتكللت بالنجاح ولله الحمد، ثم انتقلت الحالة لقسم العناية كأول حالة تنويم بقسم العناية المركزة للأطفال، وحالتها ولله الحمد مستقرة.

أما الحالة الثانية، فتبلغ من العمر 32 يومًا، وقد أُدخلت لغرفة العمليات تحت قيادة البروفيسور الدكتور طلال المالكي، وطاقمه من جراحة اﻷطفال في عملية معقدة؛ لتصحيح عيوب خلقية في الجهاز الهضمي، وتصحيح مجرى إخراج، وقد تكللت العملية بالنجاح وحُوِّلَت لقسم العناية المركزة كثاني طفلة يتم تنويمها اليوم، بعد أن احتاجت لتنفس صناعي ورعاية مكثفة.