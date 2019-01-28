مدني سكاكا يباشر احتجاز 28 شخصًا في مياه الأمطار

باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا، اليوم، الإثنين، 28 بلاغًا بحالات احتجاز لعدد من الأشخاص في مياه الأمطار، نتيجة الحالة المطرية التي شهدتها منطقة الجوف ومحافظاتها خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، وأدت لجريان العديد من الأودية والشعاب.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أن معظم البلاغات التي تم استلامها تنحصر في دخول مياه الأمطار للمنازل، واحتجاز مركبات، وحوادث كهربائية.

وأهاب الضويحي بالمواطنين والمقيمين الابتعاد عن مواقع الخطر أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتباع إرشادات السلامة، وعدم المجازفة بالأرواح.

ودعا الضويحي إلى اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات ومتابعة حالة الطقس أولًا بأول، وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد أصدرت تقريرًا لطقس اليوم الإثنين، توقعت فيه استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، وذلك على مناطق «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، والأجزاء الساحلية من المدينة المنورة».

من جانبه؛ وجّه مدير تعليم الجوف بالإنابة عبدالله الزيدان، بتعليق الدراسة اليوم الإثنين في المدارس المتضررة بالتنسيق مع مكاتب التعليم، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة.

ويشمل قرار تعليق الدراسة الكادرين التعليمي والإداري في جميع المدارس بالمنطقة.