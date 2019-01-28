السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تُناقش مع خبراء ومختصين مستقبل صناعة الفعاليات

جدة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسناقش خبراء ومختصون في المجال السياحي في ندوة "صناعة الفعاليات والاستثمار بها" ، التي نظمتها جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في كلية السياحة بمقرها اليوم ، الفرص الوظيفية ومستقبل صناعة الفعاليات والعائد الاقتصادي في ظل رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على القطاع السياحي كأحد المقومات لنجاحها وتنفيذ برامجها ، وذلك عقب صدور الأمر الملكي بإنشاء الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات مؤخراً.وجرى خلال الندوة التي حضرها طلاب وطالبات كلية السياحة ، التي تضم ثلاثة أقسام في مرحلة البكالوريوس تتمثل في إدارة الضيافة ، والسفر والسياحة ، وإدارة الفعاليات ، عرض فيلم وثائقي يحكي مسيرة الكلية خلال السنوات الماضية ، والشراكات الاستراتيجية مع جامعات ، ومعاهد تعليمية دولية مرموقة.بعد ذلك , دشّن وكيل الجامعة الدكتور عبدالله بن مصطفى مهرجي ، برنامج الماجستير في إدارة الفعاليات ، والدبلوم المهني في إدارة المعارض والمؤتمرات ، مشيراً إلى أن كلية السياحة لم تمض على إنشائها بضعة أعوام لكنها استطاعت أن تتقدم بخطوات تطويرية متسارعة ، تتسق مع توجهات القيادة الرشيدة في إعداد كوادر شابة تقود صناعة السياحة وتلبي الطلب المستقبلي لسوق العمل.من جانبه , أفاد عميد كلية السياحة الدكتور ناصر بن نماس البقمي ، أن المملكة اتخذت قراراً استراتيجياً لتطوير صناعة السياحة في المملكة ، وتسير بخطوات واثقة نحو العالمية برعاية ودعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، وانطلاقا من أهمية هذا القطاع الواعد وتحقيا لرؤية المملكة 2030م ، أسهمت الكلية في طرح عدد من البرامج النوعية في مجال صناعة الفعاليات , ومن أهمها بكالوريوس ادارة الفعاليات ، وبرنامج ماجستير إدارة الفعاليات الذي ستبدأ الدراسة فيه الفصل القادم ، كما تقدم الكلية برنامج الدبلوم المهني في إدارة المعارض والمؤتمرات الذي سيبدأ الأسبوع القادم.وبين البقمي ، أن مبادرة تنظيم ندوة " صناعة الفعاليات والاستثمار فيها " ، تأتي لدعم صناعة الفعاليات والمؤتمرات ، وتعزيز إسهام المتخصصين في هذا المجال بقسم إدارة الفعاليات بكلية السياحة الذي يعد فريداً من نوعه في المملكة والشرق الأوسط مع عدد من صنّاع المعارض والفعاليات بالمملكة ، وعرض تجاربهم مع القطاع الحكومي ، والخاص في ظل توجهات الدولة في دعم الشباب والشابات المهتمين بهذا القطاع وفتح الفرص لهم بالاستثمار .وفي ختام الندوة , جرى تكريم الرعاة والمساهمين في تنظيمها ، وشراكتهم مع كلية السياحة بالجامعة.// انتهى //16:44ت م0186