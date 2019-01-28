السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تُناقش مع خبراء ومختصين مستقبل صناعة الفعاليات

جدة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس
ناقش خبراء ومختصون في المجال السياحي في ندوة "صناعة الفعاليات والاستثمار بها" ، التي نظمتها جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في كلية السياحة بمقرها اليوم ، الفرص الوظيفية ومستقبل صناعة الفعاليات والعائد الاقتصادي في ظل رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على القطاع السياحي كأحد المقومات لنجاحها وتنفيذ برامجها ، وذلك عقب صدور الأمر الملكي بإنشاء الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات مؤخراً.
وجرى خلال الندوة التي حضرها طلاب وطالبات كلية السياحة ، التي تضم ثلاثة أقسام في مرحلة البكالوريوس تتمثل في إدارة الضيافة ، والسفر والسياحة ، وإدارة الفعاليات ، عرض فيلم وثائقي يحكي مسيرة الكلية خلال السنوات الماضية ، والشراكات الاستراتيجية مع جامعات ، ومعاهد تعليمية دولية مرموقة.
بعد ذلك , دشّن وكيل الجامعة الدكتور عبدالله بن مصطفى مهرجي ، برنامج الماجستير في إدارة الفعاليات ، والدبلوم المهني في إدارة المعارض والمؤتمرات ، مشيراً إلى أن كلية السياحة لم تمض على إنشائها بضعة أعوام لكنها استطاعت أن تتقدم بخطوات تطويرية متسارعة ، تتسق مع توجهات القيادة الرشيدة في إعداد كوادر شابة تقود صناعة السياحة وتلبي الطلب المستقبلي لسوق العمل.
من جانبه , أفاد عميد كلية السياحة الدكتور ناصر بن نماس البقمي ، أن المملكة اتخذت قراراً استراتيجياً لتطوير صناعة السياحة في المملكة ، وتسير بخطوات واثقة نحو العالمية برعاية ودعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، وانطلاقا من أهمية هذا القطاع الواعد وتحقيا لرؤية المملكة 2030م ، أسهمت الكلية في طرح عدد من البرامج النوعية في مجال صناعة الفعاليات , ومن أهمها بكالوريوس ادارة الفعاليات ، وبرنامج ماجستير إدارة الفعاليات الذي ستبدأ الدراسة فيه الفصل القادم ، كما تقدم الكلية برنامج الدبلوم المهني في إدارة المعارض والمؤتمرات الذي سيبدأ الأسبوع القادم.
وبين البقمي ، أن مبادرة تنظيم ندوة " صناعة الفعاليات والاستثمار فيها " ، تأتي لدعم صناعة الفعاليات والمؤتمرات ، وتعزيز إسهام المتخصصين في هذا المجال بقسم إدارة الفعاليات بكلية السياحة الذي يعد فريداً من نوعه في المملكة والشرق الأوسط مع عدد من صنّاع المعارض والفعاليات بالمملكة ، وعرض تجاربهم مع القطاع الحكومي ، والخاص في ظل توجهات الدولة في دعم الشباب والشابات المهتمين بهذا القطاع وفتح الفرص لهم بالاستثمار .
وفي ختام الندوة , جرى تكريم الرعاة والمساهمين في تنظيمها ، وشراكتهم مع كلية السياحة بالجامعة.
// انتهى //
16:44ت م
0186
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تُناقش مع خبراء ومختصين مستقبل صناعة الفعاليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.