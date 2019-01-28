السعودية اليوم / نائب أمير جازان يلتقي محافظ بيش ورئيس بلدية المحافظة



جيزان 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة, ورئيس بلدية المحافظة المهندس رمزي بن هادي دغريري.

واستهل سمو نائب أمير المنطقة اللقاء بكلمة أكد فيها أهمية تقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطن والمقيم, متمنياً لمحافظ بيش, ورئيس البلدية, التوفيق في تقديم كل ما يحتاجه المواطن والمقيم بالمحافظة من المشروعات والخدمات البلدية والتنموية التي تسهم في ابراز المحافظة لاسيما وأنها اصبحت واجهة المنطقة اقتصادياً.

وشدد سموه على أهمية الدور المناط البلدية ومساهمتها الفعالة في دفع عجلة التنمية بالمنطقة من خلال تظافر الجهود مع المحافظة بما يضمن تقديم أفضل الخدمات بمختلف مراكز وقرى محافظة بيش, وتحديد الاحتياجات الفعلية والآليات والخطط الكفيلة بتوفير تلك الاحتياجات وتنفيذ المشروعات ومتابعتها منذ الرفع بها لجهات الاختصاص وحتى تنفيذها على أرض الواقع.

كما استمع سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز خلال اللقاء لشرح مفصل عن الأنشطة والبرامج والخدمات التي تقع في إطار العمل والجهود المبذولة بما يضمن تحقيق الرفاهية للمواطن والمقيم, إلى جانب استعراض برامج وخطط وآليات لتطوير محافظة بيش والمراكز والقرى التابعة لها.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العديد من الموضوعات المتعلقة بعمل والخدمات المقدمة والمشروعات البلدية المعتمدة التي تحت التنفيذ, والسبل الكفيلة بتنفيذ تلك المشروعات وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك, انفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ومتابعة سمو نائب أمير المنطقة.

// انتهى //

16:35ت م

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جيزان 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة, ورئيس بلدية المحافظة المهندس رمزي بن هادي دغريري.واستهل سمو نائب أمير المنطقة اللقاء بكلمة أكد فيها أهمية تقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطن والمقيم, متمنياً لمحافظ بيش, ورئيس البلدية, التوفيق في تقديم كل ما يحتاجه المواطن والمقيم بالمحافظة من المشروعات والخدمات البلدية والتنموية التي تسهم في ابراز المحافظة لاسيما وأنها اصبحت واجهة المنطقة اقتصادياً.وشدد سموه على أهمية الدور المناط البلدية ومساهمتها الفعالة في دفع عجلة التنمية بالمنطقة من خلال تظافر الجهود مع المحافظة بما يضمن تقديم أفضل الخدمات بمختلف مراكز وقرى محافظة بيش, وتحديد الاحتياجات الفعلية والآليات والخطط الكفيلة بتوفير تلك الاحتياجات وتنفيذ المشروعات ومتابعتها منذ الرفع بها لجهات الاختصاص وحتى تنفيذها على أرض الواقع.كما استمع سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز خلال اللقاء لشرح مفصل عن الأنشطة والبرامج والخدمات التي تقع في إطار العمل والجهود المبذولة بما يضمن تحقيق الرفاهية للمواطن والمقيم, إلى جانب استعراض برامج وخطط وآليات لتطوير محافظة بيش والمراكز والقرى التابعة لها.وجرى خلال الاستقبال استعراض العديد من الموضوعات المتعلقة بعمل والخدمات المقدمة والمشروعات البلدية المعتمدة التي تحت التنفيذ, والسبل الكفيلة بتنفيذ تلك المشروعات وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك, انفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ومتابعة سمو نائب أمير المنطقة.// انتهى //16:35ت م0183

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