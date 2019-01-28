السعودية اليوم / مطار الملك عبدالعزيز ينبه المسافرين إلى تأثر مواعيد وصول بعض الرحلات بالحالة المناخية التي تشهدها جدة

جدة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

لفتت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الانتباه، إلى تسبب الحالة المناخية التي تشهدها محافظة جدة، في تأخير إقلاع ووصول بعض الرحلات.

ونبهت إدارة المطار المسافرين إلى ضرورة تواصلهم مع شركات الطيران، للتأكد من مواعيد رحلاتهم في حال طرأ عليها تغيير، ومعرفة مستجدات مواعيد الرحلات في حال طرأ عليها تغيير.

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16:14ت م

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