السعودية اليوم / الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز يستقبل مدير التدريب التقني بمكة المكرمة



جدة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، بمقر الإمارة في جدة ، المدير العام للتدريب التقني والمهني بالمنطقة فيصل بن كدسة.

واستمع سمو أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، إلى نبذة عن مشروعات التعليم التقني والمهني بالمنطقة البالغ عددها 32 مشروعاً في مختلف محافظات المنطقة بتكلفة تُقدر بملياري ريال ، مطلعاً سموه على الخطط المستقبلية للتعليم التقني بالمنطقة.

// انتهى //

16:13ت م

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جدة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، بمقر الإمارة في جدة ، المدير العام للتدريب التقني والمهني بالمنطقة فيصل بن كدسة.واستمع سمو أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، إلى نبذة عن مشروعات التعليم التقني والمهني بالمنطقة البالغ عددها 32 مشروعاً في مختلف محافظات المنطقة بتكلفة تُقدر بملياري ريال ، مطلعاً سموه على الخطط المستقبلية للتعليم التقني بالمنطقة.// انتهى //16:13ت م0172

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