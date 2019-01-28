السعودية اليوم / أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج 71 حافظاً وحافظة لكتاب الله في جمعية تحفيظ الجبيل

الجبيل 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يوم الثلاثاء القادم الموافق للـ30 من شهر جمادى الاولى الجاري، حفل تخريج الدفعة الخامسة عشر ( تاج الوقار 15) من حفظة كتاب الله بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل والبالغ عددهم 71 حافظاً وحافظة، بحضور عدداً من المشائخ والمسؤولين وأولياء الأمور، وذلك في مركز الملك عبدالله الحضاري بالجبيل الصناعية.وقدم مدير عام الجمعية الشيخ خالد بن عبدالرحمن الجبر، الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية لرعايته هذا الحفل الذي يأتي امتداداً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم واهتمام بكتاب الله تعالى، وتسخير كل الإمكانات لقراءته وحفظه وتجويده، لافتا الى زيادة أعداد الملتحقين بالجمعية في كل عام حيث أنه في مدرسة واحدة سعتها 200 طالبة تقدم لها أكثر من 900 طالبة، مما اضطر لافتتاح فصول إضافية لتصل سعتها لـ 450 طالبة، كما تفتح حلق إضافية بعد استيفاء كل الشروط، ويتم اختيار المعلم لها، ويجري له اختبار ومقابلة، ولا يلتحق بالجمعية إلا من كان على درجة من الكفاءة المهنية والنزاهة في أخلاقه وسلوكياته، ولا يحمل أفكاراً ضالة أو متطرفة، وبالتالي يأتي وهو يعلم ما له وما عليه, وبرهن على ذلك اعلان الجمعية عن توفر 100 معلم في الحلقات لهذا العام, ولا زال الباب مفتوحاً لاحلال معلمي الحلقات بسعوديين, حيث تبلغ النسبة 30%, فيما بلغت نسبة التوطين في المدارس النسائية بنسبة 100%.وأوضح الشيخ الجبر أن مشروع وقف منار القرآن الذي دشن برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية قد بدء في تنفيذه لانشاء 4 مدارس نسائية بتكلفة 50 مليون ريال وتم إنجاز نسبة 15%, وفق خطة استراتيجية أعدتها الجمعية، مقدما شكره لجميع الجهات التي تقف مع الجمعية، ومن بينها وزارة الشؤون الإسلامية، ممثلةً بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية من خلال المساجد التي تقام فيها هذه الحلقات, كما شكر الهيئة الملكية بالجبيل وإدارة تعليم الجبيل والشركات الراعية للحفل وباقي الداعمين لأنشطة وبرامج الجمعية.فيما أكد عضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله السالم سعي الجمعية خلال 35 عاماً بجهود جبارة لخدمة مجتمع الجبيل بجميع فئاتهم, وذلك من خلال الحلقات المتنوعة والمدارس النسائية, كحلق التميز والصم والبكم والمتقاعدين والدوائر الحكومية والعسكرية والجاليات وغيرها, مبيناً أنه في عام 1439هـ بلغ اجمالي البرامج 550 حلقة وفصلاً ودورةً وبرنامجاً, وبلغ عدد المستفيدين والمستفيدات 23 ألف مستفيد ومستفيدة, وتخريج 71 حافظاً وحافظة، مشيدا بجهود وتميز الإعلاميين بمحافظة الجبيل الذين يشكلون نبض المجتمع لقربهم منه ومناشط المحافظة ومنها دعم جمعية تحفظ الجبيل.// انتهى //.16:09ت م0170