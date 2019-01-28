السعودية اليوم / اعتصام حاشد في مخيم البداوي شمال لبنان تضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي



بيروت 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

واصل اللاجئون الفلسطينيون في لبنان اليوم، اعتصاماتهم ووقفاتهم التضامنية مع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

ونظمت الفصائل الفلسطينية اعتصاماً حاشداً اليوم في مخيم البداوي قرب مدينة طرابلس اللبنانية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو الاسرائيلي.

وطالب المعتصمون المجتمع الدولي القيام بواجباته تجاه الأسرى لحمايتهم من بطش الاحتلال والضغط على الحكومة الإسرائيلية ومحاسبتها من خلال محكمة الجنايات الدولية كي تلتزم باتفاقية جنيف الرابعة لحماية الأسرى بصفتهم أسرى حرب.

بدوره، طالب أمين سر حركة "فتح" الفلسطينية أبو جهاد فياض برفع وتيرة التحركات الشعبية في المخيمات الفلسطينية كافة لدعم ما يزيد عن 6000 أسير فلسطيني وما يزيد عن 400 طفل معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم العنف المفرط ضد أسرى سجن عوفر.

// انتهى //

16:07ت م

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بيروت 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسواصل اللاجئون الفلسطينيون في لبنان اليوم، اعتصاماتهم ووقفاتهم التضامنية مع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.ونظمت الفصائل الفلسطينية اعتصاماً حاشداً اليوم في مخيم البداوي قرب مدينة طرابلس اللبنانية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو الاسرائيلي.وطالب المعتصمون المجتمع الدولي القيام بواجباته تجاه الأسرى لحمايتهم من بطش الاحتلال والضغط على الحكومة الإسرائيلية ومحاسبتها من خلال محكمة الجنايات الدولية كي تلتزم باتفاقية جنيف الرابعة لحماية الأسرى بصفتهم أسرى حرب.بدوره، طالب أمين سر حركة "فتح" الفلسطينية أبو جهاد فياض برفع وتيرة التحركات الشعبية في المخيمات الفلسطينية كافة لدعم ما يزيد عن 6000 أسير فلسطيني وما يزيد عن 400 طفل معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم العنف المفرط ضد أسرى سجن عوفر.// انتهى //16:07ت م0169

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