السعودية اليوم / أمير جازان يلتقي نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة



جيزان 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة، نائب رئيس هيئة السياحة المساعد لتطوير المواقع السياحية المهندس أسامة الخلاوي, والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.

واستمع سمو أمير منطقة جازان خلال اللقاء لشرح مفصل من المهندس الخلاوي عن آلية تنفيذ مبادرة مشروع تطوير جزر فرسان وإبراز المشروعات السياحية والتنموية التي ستنفذها الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص على أربعة مراحل وبقيمة تقدر ب ٥.٧ مليار ريال .

واطلع سموه على تقرير مفصل عن المبادرة تعد احدى مبادرات برنامج التحول الوطني للمملكة ٢٠٢٠ م، ورؤية المملكة 2030م ، وما جرى إنجازه من قبل الاستشاري المكلف بإعداد المخطط التطويري العام لفرسان والمشروعات السياحية المقترح تنفيذها من قبل الجهات الحكومية ومشروعات البنى التحتية التي ستكون نواة عملية التطوير السياحي في الجزيرة.

وأكد سمو أمير جازان المبادرة والسياحة بمختلف محافظات المنطقة ومنها محافظة جزر فرسان, موجهاً بمضاعفة الجهود وبذل كل ما يلزم لتنفيذ المبادرة وتذليل المعوقات التي قد تواجه تنفيذها، مشيراً سموه إلى المتابعة والاهتمام الذي تجده المنطقة من القيادة الرشيدة ، في شتى المجالات ومنها المجال السياحي الذي يحظى بمتابعة مباشرة من معالي الرئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، لتصبح فرسان وجهة سياحية للسياح من داخل المملكة وخارجها.

// انتهى //

16:04ت م

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جيزان 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة، نائب رئيس هيئة السياحة المساعد لتطوير المواقع السياحية المهندس أسامة الخلاوي, والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.واستمع سمو أمير منطقة جازان خلال اللقاء لشرح مفصل من المهندس الخلاوي عن آلية تنفيذ مبادرة مشروع تطوير جزر فرسان وإبراز المشروعات السياحية والتنموية التي ستنفذها الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص على أربعة مراحل وبقيمة تقدر ب ٥.٧ مليار ريال .واطلع سموه على تقرير مفصل عن المبادرة تعد احدى مبادرات برنامج التحول الوطني للمملكة ٢٠٢٠ م، ورؤية المملكة 2030م ، وما جرى إنجازه من قبل الاستشاري المكلف بإعداد المخطط التطويري العام لفرسان والمشروعات السياحية المقترح تنفيذها من قبل الجهات الحكومية ومشروعات البنى التحتية التي ستكون نواة عملية التطوير السياحي في الجزيرة.وأكد سمو أمير جازان المبادرة والسياحة بمختلف محافظات المنطقة ومنها محافظة جزر فرسان, موجهاً بمضاعفة الجهود وبذل كل ما يلزم لتنفيذ المبادرة وتذليل المعوقات التي قد تواجه تنفيذها، مشيراً سموه إلى المتابعة والاهتمام الذي تجده المنطقة من القيادة الرشيدة ، في شتى المجالات ومنها المجال السياحي الذي يحظى بمتابعة مباشرة من معالي الرئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، لتصبح فرسان وجهة سياحية للسياح من داخل المملكة وخارجها.// انتهى //16:04ت م0168

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