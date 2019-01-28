، التقلبات الجوية توقف العبارات بين فرسان وجازان ومطالبات بالحلول ،

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تتوقف العبارات البحرية للركاب وعبارات الشحن بين أرخبيل جزر فرسان في منطقة جازان لليوم الثاني على التوالي، فيما يعيش سكان الجزيرة معاناة بعدما علق بعضهم في مدينة جيزان والآخرون لم يتمكنوا من مغادرة جزيرة فرسان، مناشدين بوضع حلول لمعاناتهم .
وقال أهالي فرسان لـ"الخليج 365": لليوم الثاني على التوالي وعبارات الركاب وعبارات الشحن من فرسان وجيزان لم تبحر وسط استياء من المسافرين في صالات الركاب، مما ترتب تعطل مصالح المسافرين من طلاب الجامعات ومن لديه مراجعات في المستشفيات ومن لديه حجوزات طيران وسط زحام اصطفاف المركبات قرب الميناء على أمل تمكينهم من إيداع المشحونات في العبارات، مناشدين بوضع حلول لهذه المعاناة التي تتكرر، مسترجعين مناشداتهم بوضع جسر يربطها بجيزان.
وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة لـ"الخليج 365" قائلاً: يأتي ذلك حفاظاً على سلامة الركاب، وذلك نظراً لسرعة الرياح بالأمس واليوم.
التقلبات الجوية توقف العبارات بين فرسان وجازان ومطالبات بالحلولمحمد المواسي الخليج 365 2019-01-28
تتوقف العبارات البحرية للركاب وعبارات الشحن بين أرخبيل جزر فرسان في منطقة جازان لليوم الثاني على التوالي، فيما يعيش سكان الجزيرة معاناة بعدما علق بعضهم في مدينة جيزان والآخرون لم يتمكنوا من مغادرة جزيرة فرسان، مناشدين بوضع حلول لمعاناتهم .
وقال أهالي فرسان لـ"الخليج 365": لليوم الثاني على التوالي وعبارات الركاب وعبارات الشحن من فرسان وجيزان لم تبحر وسط استياء من المسافرين في صالات الركاب، مما ترتب تعطل مصالح المسافرين من طلاب الجامعات ومن لديه مراجعات في المستشفيات ومن لديه حجوزات طيران وسط زحام اصطفاف المركبات قرب الميناء على أمل تمكينهم من إيداع المشحونات في العبارات، مناشدين بوضع حلول لهذه المعاناة التي تتكرر، مسترجعين مناشداتهم بوضع جسر يربطها بجيزان.
وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة لـ"الخليج 365" قائلاً: يأتي ذلك حفاظاً على سلامة الركاب، وذلك نظراً لسرعة الرياح بالأمس واليوم.
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
03:09 PM
النقل لـ"الخليج 365": نظرًا لسرعة الرياح.. وحفاظاً على سلامة الركاب
تتوقف العبارات البحرية للركاب وعبارات الشحن بين أرخبيل جزر فرسان في منطقة جازان لليوم الثاني على التوالي، فيما يعيش سكان الجزيرة معاناة بعدما علق بعضهم في مدينة جيزان والآخرون لم يتمكنوا من مغادرة جزيرة فرسان، مناشدين بوضع حلول لمعاناتهم .
وقال أهالي فرسان لـ"الخليج 365": لليوم الثاني على التوالي وعبارات الركاب وعبارات الشحن من فرسان وجيزان لم تبحر وسط استياء من المسافرين في صالات الركاب، مما ترتب تعطل مصالح المسافرين من طلاب الجامعات ومن لديه مراجعات في المستشفيات ومن لديه حجوزات طيران وسط زحام اصطفاف المركبات قرب الميناء على أمل تمكينهم من إيداع المشحونات في العبارات، مناشدين بوضع حلول لهذه المعاناة التي تتكرر، مسترجعين مناشداتهم بوضع جسر يربطها بجيزان.
وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة لـ"الخليج 365" قائلاً: يأتي ذلك حفاظاً على سلامة الركاب، وذلك نظراً لسرعة الرياح بالأمس واليوم.
، التقلبات الجوية توقف العبارات بين فرسان وجازان ومطالبات بالحلول ،
المصدر : الخليج 365
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