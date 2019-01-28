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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على منطقة الرياض بما يشمل "المجمعة، الزلفى، الغاط، شقراء، الدوادمي، عفيف، وتمتد إلى الرياض العاصمة والخرج.
وقالت "الأرصاد": بداية الإنذار في الساعة 17:00 مساء اليوم الاثنين، ونهايته في الساعة 2:00 من صباح غد الثلاثاء.
تشمل العاصمة.. تنبيه لأمطار متوسطة ورياح على الرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-28
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على منطقة الرياض بما يشمل "المجمعة، الزلفى، الغاط، شقراء، الدوادمي، عفيف، وتمتد إلى الرياض العاصمة والخرج.
وقالت "الأرصاد": بداية الإنذار في الساعة 17:00 مساء اليوم الاثنين، ونهايته في الساعة 2:00 من صباح غد الثلاثاء.
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
02:54 PM
الأرصاد: في حالة تبدأ عصر اليوم وتتواصل حتى فجر الثلاثاء
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على منطقة الرياض بما يشمل "المجمعة، الزلفى، الغاط، شقراء، الدوادمي، عفيف، وتمتد إلى الرياض العاصمة والخرج.
وقالت "الأرصاد": بداية الإنذار في الساعة 17:00 مساء اليوم الاثنين، ونهايته في الساعة 2:00 من صباح غد الثلاثاء.
، تشمل العاصمة.. تنبيه لأمطار متوسطة ورياح على الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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