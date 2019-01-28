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نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" باستخدام زيت المحرك الموصى به من الشركة المصنعة للمركبة، حيث يمكن أن يقلل ذلك من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 2%.
وأوصى المركز بصيانة المركبة بشكل دوري؛ لأنه يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمركبة، والمحافظة على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صُممت المركبة من أجلها.
ودعا إلى زيارة موقع #لتبقى (https://taqa.gov.sa)، للتعرف على كل المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك.
"كفاءة": استخدام زيت المحرك الموصى به يقلل استهلاك الوقودوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-01-28
نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" باستخدام زيت المحرك الموصى به من الشركة المصنعة للمركبة، حيث يمكن أن يقلل ذلك من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 2%.
وأوصى المركز بصيانة المركبة بشكل دوري؛ لأنه يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمركبة، والمحافظة على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صُممت المركبة من أجلها.
ودعا إلى زيارة موقع #لتبقى (https://taqa.gov.sa)، للتعرف على كل المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك.
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
02:48 PM
قال: صيانة المركبة بشكل دوري تسهم في إطالة العمر الافتراضي
نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" باستخدام زيت المحرك الموصى به من الشركة المصنعة للمركبة، حيث يمكن أن يقلل ذلك من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 2%.
وأوصى المركز بصيانة المركبة بشكل دوري؛ لأنه يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمركبة، والمحافظة على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صُممت المركبة من أجلها.
ودعا إلى زيارة موقع #لتبقى (https://taqa.gov.sa)، للتعرف على كل المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك.
، "كفاءة": استخدام زيت المحرك الموصى به يقلل استهلاك الوقود ،
المصدر : الخليج 365
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