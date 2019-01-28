، #برنامج_تطوير_الصناعات_الوطنية.. توقيع الاتفاقيات الكبرى يتواصل ،

محمد بن مسعود - الدمام - تأسيس كيان مشترك مع "تاليس" الفرنسية بتوطين 50% في الصناعات العسكرية

جرى اليوم توقيع اتفاقيات كبرى مع شركاء محليين ودوليين على هامش تدشين #برنامج_تطوير_الصناعات_الوطنية، حيث وُقعت مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة إيداع وإعادة تصدير في مدينة الملك سلمان للطاقة بين أرامكو والجمارك السعودية.

وتم توقيع اتفاقية توريد خام الفوسفات لإنشاء مجمع لصناعة الفوسفور الأصفر بين شركتي معادن وصادق، وتم توقيع اتفاقية استثمارية لمجمع تحويل النفط إلى كيماويات بين شركة أرامكو وسابك، وتوقيع اتفاقية تأسيس كيان تجاري مع شركة CMI بنسبة توطين 50% لتقديم أبراج مسلحة متعددة الوظائف ذات قدرات عالية للمركبات المدرعة، وتوقيع اتفاقية استثمارية لإنشاء وتشغيل مصنع شركة عبر آسيا السعودية في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

وتم أيضاً توقيع اتفاقية بين شركة كيماويات الرفيعة وشركة إيستمان كيميكال الأمريكية لإنشاء مصنع للراتنجات الهيدروكربونية في السعودية وإبرام اتفاقية تأسيس كيان مشترك مع شركة "تاليس" الفرنسية بنسبة توطين تصل إلى أكثر من 50% في الصناعات العسكرية، كما تم توقيع اتفاقية استثمارية لإنشاء وتشغيل مصنع شركة عبر آسيا السعودية في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.