، الغبار يجتاح الخرج.. والدفاع المدني يحذر: الرؤية معدومة ،

- 1/2
- 2/2
تشهد محافظة الخرج والمراكز التابعة لها، الآن، هبوب موجة غبار شديدة تسببت في انعدام الرؤية الأفقية بشكل شبه كامل، مع نشاط في الرياح السطحية.
وأثّرت موجة الغبار، التي يُتوقع أن تستمر حتى ساعات الليل، على الحركة المرورية، فيما وضعت الجهات الأمنية والصحية في حالة استنفار للتعاطي مع أي حالات طوارئ محتملة.
ومن جانبها فقد حذرت إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، جميع الأهالي والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر نتيجة صدور تحذير من الأرصاد باستمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية على أجزاء من منطقة الرياض وتشمل محافظة الخرج والأجزاء المجاورة لها حتى مساء هذا اليوم الاثنين.
الجدير بالذكر أن "الإنذار المبكر" التابع لهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدر صباح اليوم تحذيراً عن عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية، مع استمرار لانعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية، وطالبت "الهيئة" بأخذ كامل الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.
الغبار يجتاح الخرج.. والدفاع المدني يحذر: الرؤية معدومةعبدالسلام العنزي الخليج 365 2019-01-28
تشهد محافظة الخرج والمراكز التابعة لها، الآن، هبوب موجة غبار شديدة تسببت في انعدام الرؤية الأفقية بشكل شبه كامل، مع نشاط في الرياح السطحية.
وأثّرت موجة الغبار، التي يُتوقع أن تستمر حتى ساعات الليل، على الحركة المرورية، فيما وضعت الجهات الأمنية والصحية في حالة استنفار للتعاطي مع أي حالات طوارئ محتملة.
ومن جانبها فقد حذرت إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، جميع الأهالي والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر نتيجة صدور تحذير من الأرصاد باستمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية على أجزاء من منطقة الرياض وتشمل محافظة الخرج والأجزاء المجاورة لها حتى مساء هذا اليوم الاثنين.
الجدير بالذكر أن "الإنذار المبكر" التابع لهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدر صباح اليوم تحذيراً عن عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية، مع استمرار لانعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية، وطالبت "الهيئة" بأخذ كامل الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
02:32 PM
يُتوقع أن تستمر حتى ساعات الليل ومصحوبة برياح نشطة
تشهد محافظة الخرج والمراكز التابعة لها، الآن، هبوب موجة غبار شديدة تسببت في انعدام الرؤية الأفقية بشكل شبه كامل، مع نشاط في الرياح السطحية.
وأثّرت موجة الغبار، التي يُتوقع أن تستمر حتى ساعات الليل، على الحركة المرورية، فيما وضعت الجهات الأمنية والصحية في حالة استنفار للتعاطي مع أي حالات طوارئ محتملة.
ومن جانبها فقد حذرت إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، جميع الأهالي والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر نتيجة صدور تحذير من الأرصاد باستمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية على أجزاء من منطقة الرياض وتشمل محافظة الخرج والأجزاء المجاورة لها حتى مساء هذا اليوم الاثنين.
الجدير بالذكر أن "الإنذار المبكر" التابع لهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدر صباح اليوم تحذيراً عن عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية، مع استمرار لانعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية، وطالبت "الهيئة" بأخذ كامل الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.
، الغبار يجتاح الخرج.. والدفاع المدني يحذر: الرؤية معدومة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الغبار يجتاح الخرج.. والدفاع المدني يحذر: الرؤية معدومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.