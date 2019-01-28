محمد بن مسعود - الدمام - #برنامج_تطوير_الصناعات_الوطنية والخدمات اللوجستية شهد توقيع عدد من الاتفاقيات شهدت فعاليات #برنامج_تطوير_الصناعات_الوطنية والخدمات اللوجستية توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين. وتم توقيع اتفاقية إنشاء مصنع لإنتاج "الصوديوم سيانايد" واتفاقية أخرى لتمويل صادرات المصدّرين المحليين. توقيع اتفاقية إنشاء مصنع "صوديوم سيانايد" وأخرى لتمويل صادرات المصدرين المحليين صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-28 شهدت فعاليات #برنامج_تطوير_الصناعات_الوطنية والخدمات اللوجستية توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين. وتم توقيع اتفاقية إنشاء مصنع لإنتاج "الصوديوم سيانايد" واتفاقية أخرى لتمويل صادرات المصدّرين المحليين. 28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440 02:31 PM #برنامج_تطوير_الصناعات_الوطنية والخدمات اللوجستية شهد توقيع عدد من الاتفاقيات #برنامج_تطوير_الصناعات_الوطنية والخدمات اللوجستية شهد توقيع عدد من الاتفاقيات شهدت فعاليات #برنامج_تطوير_الصناعات_الوطنية والخدمات اللوجستية توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين. وتم توقيع اتفاقية إنشاء مصنع لإنتاج "الصوديوم سيانايد" واتفاقية أخرى لتمويل صادرات المصدّرين المحليين. ، توقيع اتفاقية إنشاء مصنع "صوديوم سيانايد" وأخرى لتمويل صادرات المصدرين المحليين ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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