السعودية اليوم / جامعة حائل تنظم ورشة عمل عن " تربية النحل وإنتاج العسل "



حائل 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ،تنظم جامعة حائل ممثلة بكرسي الشيخ علي بن محمد الجميعة رحمه الله للتنمية المستدامة في المجتمعات الزراعية بعد غدٍ الأربعاء ، ورشة عمل بعنوان "تربية النحل وإنتاج العسل في منطقة حائل" ومعرض تسويقي وذلك في مركز المؤتمرات بمجمع كليات الطالبات.

وأوضح المشرف على الكرسي الدكتور منيف الرشيدي أن الورشة والمعرض التسويقي المصاحب له والذي يقام على مدى أربعة أيام يهدف إلى تحويل تربية النحل وإنتاج العسل إلى تربية مستدامة وإنتاج استثماري من خلال جمع النحالين والمنتجين من مختلف مدن المنطقة في مكان واحد من أجل توحيد الجهود والعمل بشكل علمي ومناقشة معوقات العمل التي تواجه النحالين بالمنطقة.

وأكدا الدكتور الرشيدي أن الكرسي يسعى إلى تشجيع تربية النحل وإنتاج العسل واستدامته وكذلك تعريف المهتمين والمجتمع المحلي بإنتاج العسل ومشتقاته بالإضافة الى التعريف بالعسل الحائلي الذي ينتج بتنوع طبوغرافي ما بين الجبال والأودية والنفود والثراء النباتي النوعي ما بين أشجار الطلح وشجيرات الربيع كالشفلح والبسباس والزهور البرية الى جانب اتاحة الفرصة للنحالين للبيع في المعرض المصاحب بأسعار تشجيعية.

يذكر أن ورشة العمل والمعرض التسويقي سيستقبل الزوار بعد غد من الساعة 10:00 صباحًا وحتى الساعة 09:00 مساءً طوال أيام المعرض.

// انتهى //

15:08ت م

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حائل 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ،تنظم جامعة حائل ممثلة بكرسي الشيخ علي بن محمد الجميعة رحمه الله للتنمية المستدامة في المجتمعات الزراعية بعد غدٍ الأربعاء ، ورشة عمل بعنوان "تربية النحل وإنتاج العسل في منطقة حائل" ومعرض تسويقي وذلك في مركز المؤتمرات بمجمع كليات الطالبات.وأوضح المشرف على الكرسي الدكتور منيف الرشيدي أن الورشة والمعرض التسويقي المصاحب له والذي يقام على مدى أربعة أيام يهدف إلى تحويل تربية النحل وإنتاج العسل إلى تربية مستدامة وإنتاج استثماري من خلال جمع النحالين والمنتجين من مختلف مدن المنطقة في مكان واحد من أجل توحيد الجهود والعمل بشكل علمي ومناقشة معوقات العمل التي تواجه النحالين بالمنطقة.وأكدا الدكتور الرشيدي أن الكرسي يسعى إلى تشجيع تربية النحل وإنتاج العسل واستدامته وكذلك تعريف المهتمين والمجتمع المحلي بإنتاج العسل ومشتقاته بالإضافة الى التعريف بالعسل الحائلي الذي ينتج بتنوع طبوغرافي ما بين الجبال والأودية والنفود والثراء النباتي النوعي ما بين أشجار الطلح وشجيرات الربيع كالشفلح والبسباس والزهور البرية الى جانب اتاحة الفرصة للنحالين للبيع في المعرض المصاحب بأسعار تشجيعية.يذكر أن ورشة العمل والمعرض التسويقي سيستقبل الزوار بعد غد من الساعة 10:00 صباحًا وحتى الساعة 09:00 مساءً طوال أيام المعرض.// انتهى //15:08ت م0147

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