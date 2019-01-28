السعودية اليوم / "البيئة" تطرح مشروع تأهيل المقاولين لدراسة وتصميم وتنفيذ مراكز للخدمات التسويقية والإرشادية



الرياض 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن رغبتها في تأهيل المقاولين لمشروع دراسة وتصميم مراكز للخدمات التسويقية والإرشادية، ضمن مبادرات الوزارة لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروعات، وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ودعت الوزارة، الشركات المختصة التي لديها القدرة والخبرة اللازمتين لتنفيذ هذا المشروع، المشاركة في عملية التأهيل من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الرابط: https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com.

14:59ت م

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الرياض 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن رغبتها في تأهيل المقاولين لمشروع دراسة وتصميم مراكز للخدمات التسويقية والإرشادية، ضمن مبادرات الوزارة لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروعات، وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.ودعت الوزارة، الشركات المختصة التي لديها القدرة والخبرة اللازمتين لتنفيذ هذا المشروع، المشاركة في عملية التأهيل من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الرابط: https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com.14:59ت م0133

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