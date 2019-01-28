السعودية اليوم / وكالة المسجد النبوي تُكثف أعمال خدمات النظافة بعد هطول الأمطار



المدينة المنورة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة لتطهير وسجاد المسجد النبوي, أعمال تشغيل خطط الحالات الطارئة وتكثيف خدمات النظافة في ساحات المسجد النبوي والمرافق التابعة له, نظراً للتغيرات المناخية التي تشهدها منطقة المدينة المنورة والمسجد النبوي واستمرار تقلبات حالة الطقس وهطول الأمطار.

وأوضح مدير الإدارة العامة لتطهير وسجاد المسجد النبوي خالد معلث الرحيلي أن الإدارة تعمل على تشغيل خطط التنظيف المعدّة للحالات الخاصة والطارئة وخلال أوقات هطول الأمطار وتقلبات حالة الطقس، وفق برامج دورية منظمة، يتم تنفيذها ضمن آلية تُناسب طبيعة وحاجة المواقع المختلفة، مشيراً إلى أنه يتم العمل على أعمال تنظيف وغسيل الأرضيات والسجاد داخل المسجد النبوي وممراته وسطحه وساحاته, وذلك بواسطة مكائن غسيل خاصة مزوده بمواد النظافة اللازمة والمعطرة, إضافة إلى أعمال تنظيف قواعد الأعمدة, وجميع الأجزاء المعمارية الداخلية والخارجية, وتلميع النحاسيات والمقتنيات.

// انتهى //

14:59ت م

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المدينة المنورة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسكثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة لتطهير وسجاد المسجد النبوي, أعمال تشغيل خطط الحالات الطارئة وتكثيف خدمات النظافة في ساحات المسجد النبوي والمرافق التابعة له, نظراً للتغيرات المناخية التي تشهدها منطقة المدينة المنورة والمسجد النبوي واستمرار تقلبات حالة الطقس وهطول الأمطار.وأوضح مدير الإدارة العامة لتطهير وسجاد المسجد النبوي خالد معلث الرحيلي أن الإدارة تعمل على تشغيل خطط التنظيف المعدّة للحالات الخاصة والطارئة وخلال أوقات هطول الأمطار وتقلبات حالة الطقس، وفق برامج دورية منظمة، يتم تنفيذها ضمن آلية تُناسب طبيعة وحاجة المواقع المختلفة، مشيراً إلى أنه يتم العمل على أعمال تنظيف وغسيل الأرضيات والسجاد داخل المسجد النبوي وممراته وسطحه وساحاته, وذلك بواسطة مكائن غسيل خاصة مزوده بمواد النظافة اللازمة والمعطرة, إضافة إلى أعمال تنظيف قواعد الأعمدة, وجميع الأجزاء المعمارية الداخلية والخارجية, وتلميع النحاسيات والمقتنيات.// انتهى //14:59ت م0132

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