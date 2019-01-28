السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير جمهورية صربيا لدى المملكة



الرياض 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه في الوزارة بالرياض اليوم, سفير جمهورية صربيا لدى المملكة السيد محمد حمدي سباهيتش.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث العلاقات ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما يتصل بالمجالات الإسلامية، وخدمة مسلمي صربيا.

// انتهى //

14:58ت م

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الرياض 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واساستقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه في الوزارة بالرياض اليوم, سفير جمهورية صربيا لدى المملكة السيد محمد حمدي سباهيتش.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث العلاقات ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما يتصل بالمجالات الإسلامية، وخدمة مسلمي صربيا.// انتهى //14:58ت م0131

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