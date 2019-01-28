السعودية اليوم / أمير نجران يستقبل قائد ومساعد قوة شرورة



نجران 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بالدعم والعناية التي تلقاها القوات العسكرية كافة، من القيادة الرشيدة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

جاء ذلك أثناء مباركة سموه تكليف اللواء ركن عبدالله بن معيض الجعيد، قائدًا لقوة شرورة، وتكليف اللواء ركن سلطان بن موسى الحربي، مساعدًا لقائد القوة، وذلك خلال استقبالهما في مكتب سموه بديوان الإمارة، اليوم.

وأعرب الأمير جلوي بن عبدالعزيز عن فخر الجميع بالبطولات والإنجازات والمهام التي يتجلى لتنفيذها رجال القوات العسكرية، المتسلحون بالإيمان وتقوى الله قبل العتاد، والمخلصون في الدفاع عن أرض الحرمين، وهم بذلك على أثر آبائهم وأجدادهم الذين ضربوا أعظم الأمثلة في الشجاعة والبسالة، وواجهوا الطائرات والمدفعيات بالبنادق والسيوف.

ودعا سموه المولى أن يحفظ جنود الوطن، ويثبتهم ويسدد رميهم، ويرحم الشهداء منهم، ويعجل في شفاء المصابين.

من جهته، أعرب قائد قوة شرورة، ومساعده، عن اعتزازهما بتكليفهما وتشريفهما بخدمة الوطن، في ظل القيادة الرشيدة.

// انتهى //

14:58ت م

0130



نجران 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسنوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بالدعم والعناية التي تلقاها القوات العسكرية كافة، من القيادة الرشيدة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.جاء ذلك أثناء مباركة سموه تكليف اللواء ركن عبدالله بن معيض الجعيد، قائدًا لقوة شرورة، وتكليف اللواء ركن سلطان بن موسى الحربي، مساعدًا لقائد القوة، وذلك خلال استقبالهما في مكتب سموه بديوان الإمارة، اليوم.وأعرب الأمير جلوي بن عبدالعزيز عن فخر الجميع بالبطولات والإنجازات والمهام التي يتجلى لتنفيذها رجال القوات العسكرية، المتسلحون بالإيمان وتقوى الله قبل العتاد، والمخلصون في الدفاع عن أرض الحرمين، وهم بذلك على أثر آبائهم وأجدادهم الذين ضربوا أعظم الأمثلة في الشجاعة والبسالة، وواجهوا الطائرات والمدفعيات بالبنادق والسيوف.ودعا سموه المولى أن يحفظ جنود الوطن، ويثبتهم ويسدد رميهم، ويرحم الشهداء منهم، ويعجل في شفاء المصابين.من جهته، أعرب قائد قوة شرورة، ومساعده، عن اعتزازهما بتكليفهما وتشريفهما بخدمة الوطن، في ظل القيادة الرشيدة.// انتهى //14:58ت م0130

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمير نجران يستقبل قائد ومساعد قوة شرورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.