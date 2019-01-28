السعودية اليوم / الأمير سعود بن نايف يستقبل أعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية للسلامة والإطفاء



الدمام 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة بالدمام اليوم, أعضاء مجلس إدارة الجمعية

وأكد سموه خلال اللقاء ضرورة تفعيل شراكات القطاع الحكومي والخاص، والتعاون مع الجمعية فيما يخدم مبادراتها وخاصة أعمال السلامة.

من جانبه قدم كلٌ من الدكتور العرفج ونائب رئيس الجمعية العقيد الدكتور عمار المغربي نبذه مختصرة عن أهداف واستراتيجية الجمعية، وعرضاً موجزاً لإنجازاتها للعام الماضي 1439هـ ، وما تضمنته من مبادرات ومشاريع، ومنها الاتفاقيات مع هيئات ووزارات مختلفة مثل وزارة التعليم، والهيئة العامة للرياضة، وزارة الداخلية، الهيئة السعودية للمهندسين، وغيرها، بالإضافة إلى إقامة المنتدى السعودي الأول لأعمال التطوع.

وفي ختام اللقاء دشين سمو أمير المنطقة الشرقية موقع الجمعية الإلكتروني www.sasf.info .

// انتهى //

14:58ت م

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الدمام 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة بالدمام اليوم, أعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية للسلامة والإطفاء، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالرحمن بن أحمد العرفج.وأكد سموه خلال اللقاء ضرورة تفعيل شراكات القطاع الحكومي والخاص، والتعاون مع الجمعية فيما يخدم مبادراتها وخاصة أعمال السلامة.من جانبه قدم كلٌ من الدكتور العرفج ونائب رئيس الجمعية العقيد الدكتور عمار المغربي نبذه مختصرة عن أهداف واستراتيجية الجمعية، وعرضاً موجزاً لإنجازاتها للعام الماضي 1439هـ ، وما تضمنته من مبادرات ومشاريع، ومنها الاتفاقيات مع هيئات ووزارات مختلفة مثل وزارة التعليم، والهيئة العامة للرياضة، وزارة الداخلية، الهيئة السعودية للمهندسين، وغيرها، بالإضافة إلى إقامة المنتدى السعودي الأول لأعمال التطوع.وفي ختام اللقاء دشين سمو أمير المنطقة الشرقية موقع الجمعية الإلكتروني www.sasf.info .// انتهى //14:58ت م0129

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