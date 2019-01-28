السعودية اليوم / "البيئة" تناقش تحسين إنتاجية وجودة مزارع الزيتون في الجوف



الرياض 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف بالتعاون مع مركز أبحاث الأبل والمراعي، ندوة توعوية عن "زراعة وإنتاج الزيتون بمنطقة الجوف".

وتناولت الندوة, التقنيات الحديثة في زراعة الزيتون، وكيفية الاستفادة من مخلفات ثمار الزيتون، إضافة إلى المكافحة الحيوية للحشرات، بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة بمزارع الزيتون في المنطقة.

وأوضحت الوزارة، أن الندوة تناولت خمس أوراق عمل مختصة خلال جلستين شملت : "آفة متلازمة التدهور السريع في نباتات الزيتون"، قدمها المختص في المكافحة الحيوية للحشرات الاقتصادية الدكتور رضوان ياقتي، إضافة إلى محاضرة أخرى تحمل عنوان "أهم آفات الزيتون المنتشرة في المملكة"، قدمها المختص في العلوم الزراعية المهندس فالح بن ريشان الشراري.

وأفادت، أن الجلسة الثانية ناقشت ثلاثة أوراق عمل عن "رفع إنتاجية وجودة ثمار الزيتون"، قدمها أستاذ إنتاج وتربية وتحسين الفاكهة المشارك بجامعة الملك سعود الدكتور محمود عبدالستار، ومحاضرة بعنوان "التقنيات الحديثة والزراعة المكثفة للزيتون"، قدمها المختص في العلوم الزراعية المهندس عادل زغلوله، فيما اختتمت الندوة بمحاضرة تناولت "هندسة مخلفات الزيتون"، قدمتها الباحثة أماني البلوي.

// انتهى //

14:56ت م

0124



الرياض 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسنظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف بالتعاون مع مركز أبحاث الأبل والمراعي، ندوة توعوية عن "زراعة وإنتاج الزيتون بمنطقة الجوف".وتناولت الندوة, التقنيات الحديثة في زراعة الزيتون، وكيفية الاستفادة من مخلفات ثمار الزيتون، إضافة إلى المكافحة الحيوية للحشرات، بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة بمزارع الزيتون في المنطقة.وأوضحت الوزارة، أن الندوة تناولت خمس أوراق عمل مختصة خلال جلستين شملت : "آفة متلازمة التدهور السريع في نباتات الزيتون"، قدمها المختص في المكافحة الحيوية للحشرات الاقتصادية الدكتور رضوان ياقتي، إضافة إلى محاضرة أخرى تحمل عنوان "أهم آفات الزيتون المنتشرة في المملكة"، قدمها المختص في العلوم الزراعية المهندس فالح بن ريشان الشراري.وأفادت، أن الجلسة الثانية ناقشت ثلاثة أوراق عمل عن "رفع إنتاجية وجودة ثمار الزيتون"، قدمها أستاذ إنتاج وتربية وتحسين الفاكهة المشارك بجامعة الملك سعود الدكتور محمود عبدالستار، ومحاضرة بعنوان "التقنيات الحديثة والزراعة المكثفة للزيتون"، قدمها المختص في العلوم الزراعية المهندس عادل زغلوله، فيما اختتمت الندوة بمحاضرة تناولت "هندسة مخلفات الزيتون"، قدمتها الباحثة أماني البلوي.// انتهى //14:56ت م0124

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "البيئة" تناقش تحسين إنتاجية وجودة مزارع الزيتون في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.