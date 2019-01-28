السعودية اليوم / أمانة عسير تغلق 136 منشأة مخالفة خلال الأسبوع الماضي



أبهـا 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

أتلفت أمانة منطقة عسير خلال الأسبوع الماضي أكثر من 4آلاف كيلوجرام من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ضمن جهود الأمانة للأسبوع الـ 35 من حملة "غذاؤكم أمانة " التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في أمانات المملكة.

وبين أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الحملة تهدف إلى التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والمهنية لتعزيز السلامة الغذائية ما يسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين, مشيراً إلى أنه تم إتلاف 3858 كيلو جراما من المواد الغذائية الفاسدة, ورصد نحو 1073 مخالفة صحية, إلى جانب إغلاق 136 محلاً تجارياً مخالفاً للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك بعد أكثر من 1748 جولة ميدانية قام بها المراقبين خلال الأسبوع الماضي.

وبيّن الدكتور الحميدي أن المخالفات الصحية التي تم رصدها على المنشآت تنوعت ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أومنتهية الصلاحية، بالإضافة لتدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك ضبط عمالة لا تحمل شهادات صحية، فضلاً عن مخالفة فتح نشاط بدون رخصة ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

// انتهى //

14:54ت م

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أبهـا 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسأتلفت أمانة منطقة عسير خلال الأسبوع الماضي أكثر من 4آلاف كيلوجرام من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ضمن جهود الأمانة للأسبوع الـ 35 من حملة "غذاؤكم أمانة " التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في أمانات المملكة.وبين أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الحملة تهدف إلى التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والمهنية لتعزيز السلامة الغذائية ما يسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين, مشيراً إلى أنه تم إتلاف 3858 كيلو جراما من المواد الغذائية الفاسدة, ورصد نحو 1073 مخالفة صحية, إلى جانب إغلاق 136 محلاً تجارياً مخالفاً للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك بعد أكثر من 1748 جولة ميدانية قام بها المراقبين خلال الأسبوع الماضي.وبيّن الدكتور الحميدي أن المخالفات الصحية التي تم رصدها على المنشآت تنوعت ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أومنتهية الصلاحية، بالإضافة لتدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك ضبط عمالة لا تحمل شهادات صحية، فضلاً عن مخالفة فتح نشاط بدون رخصة ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.// انتهى //14:54ت م0122

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