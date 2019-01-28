السعودية اليوم / السجن المؤبد لشخصين ادينا قضائيا بالانتساب لتنظيم" داعش" الارهابي



بغداد 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

قضت المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد, بالسجن المؤبد على شخصين ادينا بالعمل لصالح تنظيم " داعش" الإرهابي.

وافاد بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقي اليوم بأن "المحكمة الجنائية المركزية في بغداد - الرصافة حكمت بالسجن المؤبد على ارهابي ادين بالانتماء الى" داعش"

وأضاف البيان, كما اصدرت المحكمة ذاتها حكماً مماثلاً على شخص اخر اثبت التحقيق ارتباطه مع مجاميع ارهابية.

// انتهى //

14:52ت م

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بغداد 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسقضت المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد, بالسجن المؤبد على شخصين ادينا بالعمل لصالح تنظيم " داعش" الإرهابي.وافاد بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقي اليوم بأن "المحكمة الجنائية المركزية في بغداد - الرصافة حكمت بالسجن المؤبد على ارهابي ادين بالانتماء الى" داعش"وأضاف البيان, كما اصدرت المحكمة ذاتها حكماً مماثلاً على شخص اخر اثبت التحقيق ارتباطه مع مجاميع ارهابية.// انتهى //14:52ت م0121

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