السعودية | خادم الحرمين الشريفين يستقبل الأمراء ومفتي عام المملكة و العلماء والمعالي وجمعاً من المواطنين

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الخليج 365 - الرياض- الاثنين, 22 جمادى الأول الرياض 30° المغرب 05:35 م احدث الأخبار التحالف : إصدار 5 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية أبرز المواد بالدائري والعزيزية والسلام .. أمطار ساعات تغرق شوارع مفصلية بالمدينة أبرز المواد الأمير سعود بن نايف يسلّم مستفيدي “إخاء” منازلهم أبرز المواد أمير القصيم يستقبل مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة أبرز المواد ← ← خادم الحرمين الشريفين يستقبل الأمراء ومفتي عام المملكة و العلماء والمعالي وجمعاً من المواطنين نشر قبل 1 ساعة - 2:14 مساءً, 28 يناير 2019 م روابط ذات صلة التحالف : إصدار 5 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية 3:10 مساءً 28 يناير, 2019 بالدائري والعزيزية والسلام .. أمطار ساعات تغرق شوارع مفصلية بالمدينة 3:04 مساءً 28 يناير, 2019 الأمير سعود بن نايف يسلّم مستفيدي “إخاء” منازلهم 2:55 مساءً 28 يناير, 2019

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